Блокада кордону із Польщею: українські перевізники озвучили свої вимоги до влади

Блокада кордону із Польщею: українські перевізники озвучили свої вимоги до влади
Українські перевізники - ГО "Перевізники західного регіону" розпочинають власну акцію протесту біля кордону із Польщею і вони озвучили свої вимоги до української влади.

1. Справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України.

2. Активна участь влади: Уряду й зокрема Міністерства інфраструктури України для розблокуванню митних переходів із польської сторони та недопущення в подальшому таких дій.

3. Забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.

Учасники акції переконані, що кордони - не місце для протестів, але вимушені розпочати протест, адже не мають іншого виходу у ситуації, що склалася на кордоні.

Тому вранці 15 лютого о 8:00 учасники протесту виїжджають із Княгининка поблизу Луцька. Дорогою до колони приєднуються водії та перевізники із Ковеля та Любомля.

Початок акції протесту на пункті пропуску "Ягодин" розпочнеться о 10:00 поблизу готеля "Ягодин".

Наголошують також на тому, що повного блокування кордону не буде. Протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати подальшому руху Україною тільки польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

Наразі акція запланована на один місяць із можливістю продовження, якщо ситуація на кордоні не зміниться.




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Теги: блокування кордону, Польща, українські перевізники
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