На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники

На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Українські перевізники розпочинають власну акцію протесту біля кордону із Польщею.

Ініціювали мирний протест представники громадської організації "Перевізники західного регіону", повідомляє пресслужба ГО.

Як ідеться у повідомленні, українці щодня виборюють право на життя у вільному демократичному світі, захищаючись від ворога на Сході, через що українська економіка майже знищена. А нині українці повинні захищатися ще й від свавілля польських фермерів, які блокують нашу співпрацю з ЄС та підбурюють до цього інші країни. Вони переконані, що діють лише у власних інтересах й стверджують, що війна в Україні їх не стосується.

Втім, як стверджують й чимало європейських політиків, якщо впаде Україна, війна буде на східних кордонах Європейського союзу, зокрема в Польщі. Українські міжнародні перевізники, які є рушієм економіки, більше не можуть бути осторонь.

«Тому ГО «Перевізники західного регіону» вимагає рівних умов економічної співпраці й у відповідь на польські протести анонсує проведення мирної акції в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, починаючи із 15 лютого 2024 року з 9:00 ранку, щоб звернути увагу всієї європейської бізнес-спільноти на знищення української економіки через перекриття пунктів пропуску», - заявили перевізники.

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Теги: кордон, Волинь, вибір редактора
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