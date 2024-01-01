На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники

Українські перевізники розпочинають власну акцію протесту біля кордону із Польщею.Ініціювали мирний протест представники громадської організації "Перевізники західного регіону", повідомляє пресслужба ГО.Як ідеться у повідомленні, українці щодня виборюють право на життя у вільному демократичному світі, захищаючись від ворога на Сході, через що українська економіка майже знищена. А нині українці повинні захищатися ще й від, які блокують нашу співпрацю з ЄС та підбурюють до цього інші країни. Вони переконані, що діють лише у власних інтересах й стверджують, що війна в Україні їх не стосується.Втім, як стверджують й чимало європейських політиків, якщо впаде Україна, війна буде на східних кордонах Європейського союзу, зокрема в Польщі. Українські міжнародні перевізники, які є рушієм економіки, більше не можуть бути осторонь.«Тому ГО «Перевізники західного регіону» вимагає рівних умов економічної співпраці й у відповідь на польські протести анонсує проведення мирної акції в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, починаючи із 15 лютого 2024 року з 9:00 ранку, щоб звернути увагу всієї європейської бізнес-спільноти на знищення української економіки через перекриття пунктів пропуску», - заявили перевізники.