У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мотивацію до військової служби





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"В зареєстрованому законопроекті щодо мотивації військової служби прописано стимули для людей, які вже служать та беруть участь у бойових діях, для тих, хто буде залишатись в армії, для тих, хто зараз має можливість піти, але залишається, і для тих, хто підпише контракти під час дії воєнного стану. Тому що для ефективної асиметричної війни потрібні професіонали, одних мобілізованих недостатньо. І в цьому напрямку має реалізовуватися державна політика", – повідомив автор документу, народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.



Законопроєкт пропонує підвищити рівень мотивації населення вступати до лав сил оборони для проходження військової служби. Зокрема, автор закликає встановити виплати військовослужбовцям та командирам за знищення та захоплення ворожої техніки.



Крім того, згідно із документом, військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, із яких мінімум 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримуватимуть посадовий оклад у півтори рази більший, а для тих, хто відслужив не менше 24 місяців, не менше 12 з яких беручи участь в бойових діях, зарплату піднімуть вдвічі.



Для тих, хто після 24.02.2022 уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану, пропонують запровадити одноразову грошову допомогу:



– солдатам - 120 000 ₴,



– сержантам і старшинам - 160 000 ₴,



– офіцерам - 200 000 ₴.



Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити пропонують запровадити щомісячну додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн.



Якщо документ приймуть, право на кредит на відкриття бізнесу зі ставкою до 5% матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 12 бойових) чи не дослужив ці строки у звʼязку з пораненням, а також звільнені з полону.



Також, у разі прийняття, право на іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 24 бойових), поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто не зміг продовжити військову службу через поранення.



Законопроєкт вносить додатковий перелік підстав для демобілізації у зв’язку з закінченням строку служби, якщо військовий не висловлює бажання продовжувати військову службу:



– у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців;



– або протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.



Також документ передбачає право на пільгове розмитнення автомобілів для тих, хто проходив військову службу після 24.02.2022. Це право буде запроваджено окремими законопроєктами про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України.



У законопроекті пропонують за державні кошти встановити пожиттєве страхування життя та здоровʼя в приватних установах для військових, що відслужили не менше 36 місяців (із них - мінімум 12 бойових), а також для звільнених із полону. Дія страхування поширюється і на їхні сімʼї.



Також у документі згадані і додаткові виплати. Автор пропонує встановити мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок проведення АТО на Сході України, ООС на Сході України, збройної агресії проти України:



– I групи - 25 000 гривень,



– II групи - 20 000 гривень,



– III групи - 15 600 гривень.



У документі йдеться про те, що усі призовники, які раніше не проходили військової служби, мають пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки. Він триватиме не менше трьох місяців і включатиме необхідні рівні підготовки.



Також закон встановить механізми контролю за проходженням призовниками навчання, а за неякісну підготовку захисників планують запровадити додаткову відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували законопроект №11012 про мотивацію до військової служби, який передбачає фінансові винагороди, соціальні гарантії, додатковий контроль за підготовкою, підвищення престижу військової служби. Також він має створити основу для початку трансформації в "професійну армію" під час війни.Про це пише LB.ua "В зареєстрованому законопроекті щодо мотивації військової служби прописано стимули для людей, які вже служать та беруть участь у бойових діях, для тих, хто буде залишатись в армії, для тих, хто зараз має можливість піти, але залишається, і для тих, хто підпише контракти під час дії воєнного стану. Тому що для ефективної асиметричної війни потрібні професіонали, одних мобілізованих недостатньо. І в цьому напрямку має реалізовуватися державна політика", – повідомив автор документу, народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкиЗаконопроєкт пропонує підвищити рівень мотивації населення вступати до лав сил оборони для проходження військової служби. Зокрема, автор закликає встановити виплати військовослужбовцям та командирам за знищення та захоплення ворожої техніки.Крім того, згідно із документом, військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, із яких мінімум 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримуватимуть посадовий оклад у півтори рази більший, а для тих, хто відслужив не менше 24 місяців, не менше 12 з яких беручи участь в бойових діях, зарплату піднімуть вдвічі.Для тих, хто після 24.02.2022або до закінчення воєнного стану,– солдатам - 120 000 ₴,– сержантам і старшинам - 160 000 ₴,– офіцерам - 200 000 ₴.Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоровʼя, алепропонують запровадити щомісячну додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн.Якщо документ приймуть,зі ставкою до 5% матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 12 бойових) чи не дослужив ці строки у звʼязку з пораненням, а також звільнені з полону.Також, у разі прийняття,під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них - мінімум 24 бойових), поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто не зміг продовжити військову службу через поранення.Законопроєкт вноситьу зв’язку з закінченням строку служби, якщо військовий не висловлює бажання продовжувати військову службу:– у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців;– або протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.Також документ передбачаєдля тих, хто проходив військову службу після 24.02.2022. Це право буде запроваджено окремими законопроєктами про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України.У законопроекті пропонуютьв приватних установах для військових, що відслужили не менше 36 місяців (із них - мінімум 12 бойових), а також для звільнених із полону. Дія страхування поширюється і на їхні сімʼї.Також у документі згадані і. Автор пропонує встановитивнаслідок проведення АТО на Сході України, ООС на Сході України, збройної агресії проти України:– I групи - 25 000 гривень,– II групи - 20 000 гривень,– III групи - 15 600 гривень.У документі йдеться про те, що, мають пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки. Він триватиме не менше трьох місяців і включатиме необхідні рівні підготовки.Також закон встановить механізми контролю за проходженням призовниками навчання, а за неякісну підготовку захисників планують запровадити додаткову відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів.

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