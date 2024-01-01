Збирають підписи за посмертну нагороду для воїна з Волині
Сьогодні, 13:24
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти посмертно звання «Герой України» солдату Олександру Федорчуку з Волині.
Про це йдеться в електронній петиції на сайті глави держави.
Авторка петиції Олександра Лук’янчук звернулася до президента з проханням присвоїти звання Героя України посмертно солдату Федорчуку Олександру Вікторовичу (9 червня 1986 р.н.) із села Скреготівка Волинської області.
Хлопець навчався у школі села Грем'яче, пройшов строкову військову службу. Опісля навчався в Луцьку на газоелектрозварника. 2007-го побрався, виховував трьох дітей.
«В 2014 році брав участь у антитерористичній операції на Сході України. До початку повномасштабної війни працював у лісовій галузі. З початком війни як справжній чоловік думав про захист своєї сім'ї і Батьківщини. В січні 2023 року вступив до лав ЗСУ, проходив навчання на Заході та поїхав продовжувати службу на схід на Донеччині в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. На превеликий жаль, загинув 19 березня 2023 року поблизу н.п. Павлівка Донецької області», - йдеться у петиції.
У Героя залишилися тато, мама, двоє синів і донька.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це йдеться в електронній петиції на сайті глави держави.
Авторка петиції Олександра Лук’янчук звернулася до президента з проханням присвоїти звання Героя України посмертно солдату Федорчуку Олександру Вікторовичу (9 червня 1986 р.н.) із села Скреготівка Волинської області.
Хлопець навчався у школі села Грем'яче, пройшов строкову військову службу. Опісля навчався в Луцьку на газоелектрозварника. 2007-го побрався, виховував трьох дітей.
«В 2014 році брав участь у антитерористичній операції на Сході України. До початку повномасштабної війни працював у лісовій галузі. З початком війни як справжній чоловік думав про захист своєї сім'ї і Батьківщини. В січні 2023 року вступив до лав ЗСУ, проходив навчання на Заході та поїхав продовжувати службу на схід на Донеччині в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. На превеликий жаль, загинув 19 березня 2023 року поблизу н.п. Павлівка Донецької області», - йдеться у петиції.
У Героя залишилися тато, мама, двоє синів і донька.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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