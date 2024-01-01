Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Унаслідокпо Селидовому на Донеччині загинули троє осіб: мама з дитиною і вагітна жінка.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.Ще 12 осіб зазнали поранень, з них четверо дітей, одному хлопчику немає й року. Поліцейські документують воєнний злочин росії та допомагають людям. Парамедики поліції спільно з ДСНС та «швидкою допомогою» евакуювали з місць обстрілів понад 50 цивільних мешканців.Вночі окупанти завдали по місту 4 ракетних удари. Прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні.По медзакладу росіяни поцілили двома ракетами, основний удар був по пологовому відділенню. Окупанти вбили трьох пацієнтів – 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має бути шість місяців.Внаслідок обстрілу п’ятиповерхівки отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей – 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, рятувальники. У Селидовому перебуває керівництво поліції Донеччини.Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів – важкі.У місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.Крім того, під масований удар потрапила Новогродівка. Ворожа ракета пошкодила універмаг і багатоквартирний будинок. Поранення отримала 41-річна жінка.Загалом внаслідок нічної атаки – 3 убитих і 13 поранених мирних жителів. Правова кваліфікація воєнних злочинів – ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).