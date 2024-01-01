Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку
Унаслідок ракетного удару по Селидовому на Донеччині загинули троє осіб: мама з дитиною і вагітна жінка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Ще 12 осіб зазнали поранень, з них четверо дітей, одному хлопчику немає й року. Поліцейські документують воєнний злочин росії та допомагають людям. Парамедики поліції спільно з ДСНС та «швидкою допомогою» евакуювали з місць обстрілів понад 50 цивільних мешканців.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Вночі окупанти завдали по місту 4 ракетних удари. Прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

По медзакладу росіяни поцілили двома ракетами, основний удар був по пологовому відділенню. Окупанти вбили трьох пацієнтів – 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має бути шість місяців.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Внаслідок обстрілу п’ятиповерхівки отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей – 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, рятувальники. У Селидовому перебуває керівництво поліції Донеччини.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів – важкі.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

У місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Крім того, під масований удар потрапила Новогродівка. Ворожа ракета пошкодила універмаг і багатоквартирний будинок. Поранення отримала 41-річна жінка.
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

Загалом внаслідок нічної атаки – 3 убитих і 13 поранених мирних жителів. Правова кваліфікація воєнних злочинів – ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Ракетний удар по Селидовому: росіяни вбили дитину з мамою та вагітну жінку

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Теги: ракетна атака, росія
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