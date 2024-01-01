Блогер із Києва допатякався і отримав кримінал за антисемітизм і роспропаганду

Правоохоронці повідомили киянину про підозру за антисемітські стріми у соцмережах таПро це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва киянину повідомлено про підозру за фактом порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2 КК України).За даними слідства, підозрюваний на території Парку-меморіалу Бабин Яр через власний акаунт у соціальній мережі Instagram публічно поширив повідомлення та відеозапис, в яких містилися антисемітські висловлювання.Вони були спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та приниження національної честі й гідності єврейського народу.До цього підозрюваний просував проросійські антисемітські наративи через публікації у соцмережах Facebook, Instagram і Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стріми.Раніше підозрюваний у різних регіонах України проводив антиконституційні акції протесту та чинив супротив працівникам правоохоронних органів. Обвинувальні акти стосовно чоловіка перебувають на розгляді в судах.Досудове розслідування - Деснянське УП ГУНП в місті Києві, оперативний супровід - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.