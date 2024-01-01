Блогер із Києва допатякався і отримав кримінал за антисемітизм і роспропаганду
Сьогодні, 12:41
Правоохоронці повідомили киянину про підозру за антисемітські стріми у соцмережах та виправдовування агресії рф.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва киянину повідомлено про підозру за фактом порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний на території Парку-меморіалу Бабин Яр через власний акаунт у соціальній мережі Instagram публічно поширив повідомлення та відеозапис, в яких містилися антисемітські висловлювання.
Вони були спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та приниження національної честі й гідності єврейського народу.
До цього підозрюваний просував проросійські антисемітські наративи через публікації у соцмережах Facebook, Instagram і Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стріми.
Раніше підозрюваний у різних регіонах України проводив антиконституційні акції протесту та чинив супротив працівникам правоохоронних органів. Обвинувальні акти стосовно чоловіка перебувають на розгляді в судах.
Досудове розслідування - Деснянське УП ГУНП в місті Києві, оперативний супровід - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва киянину повідомлено про підозру за фактом порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний на території Парку-меморіалу Бабин Яр через власний акаунт у соціальній мережі Instagram публічно поширив повідомлення та відеозапис, в яких містилися антисемітські висловлювання.
Вони були спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та приниження національної честі й гідності єврейського народу.
До цього підозрюваний просував проросійські антисемітські наративи через публікації у соцмережах Facebook, Instagram і Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стріми.
Раніше підозрюваний у різних регіонах України проводив антиконституційні акції протесту та чинив супротив працівникам правоохоронних органів. Обвинувальні акти стосовно чоловіка перебувають на розгляді в судах.
Досудове розслідування - Деснянське УП ГУНП в місті Києві, оперативний супровід - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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