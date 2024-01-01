Вона служить у Луцьку, а її чоловік воює на фронті: історія про те, звідки беруться сили вірити і підтримувати одне одного

Вона служить у Луцьку, а її чоловік воює на фронті: історія про те, звідки беруться сили вірити і підтримувати одне одного
Валентина Мартинюк - військовослужбовиця Національної гвардії України. До військової служби вона професійно займалася спортом. Стала майстром спорту з єдиноборств, чемпіонкою і призеркою кубків України з хортингу.

Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м.Луцька.

П’ять років тому Валентина вирішила захищати свою країну й приєдналася до волинського підрозділу Нацгвардії. З початком повномасштабного вторгнення її чоловік Дмитро також пішов добровольцем і став на захист найріднішого – своєї сім’ї і своєї Батьківщини.

Валентина розповідає, що після початку великої війни вони з чоловіком домовилися, що хтось один має залишитися ближче дому, щоб піклуватися про доньку. Тому сьогодні вона служить у Луцьку, а її чоловік виконує бойові завдання на фронті.

Відстань і небезпеки не стали на заваді міцного зв’язку Валентини з Дмитром. Вони придумали власну систему спілкування і піклування одне про одного. Коли чоловік заступає на позиції, то Валентина на той час теж міняється чергуваннями, щоб, попри відстань, служити спільно з коханим.

«Так ми знаходимося поряд не дивлячись на те, що між нами тисячі кілометрів», – зізнається Валентина.

Спільні, хоч і дистанційні чергування, – це не єдиний спосіб підтримки одне одного. За два роки війни подружжя напрацювало чимало здавалося б маленьких, але важливих символів підтримки і кохання. Короткі зустрічі, телефонні розмови. Їхня донька любить музику й записує для тата короткі відео власних виступів. Проте найважливішим елементом цієї неформальної системи сімейної підтримки – це спільна віра. Віра, що все погане обов’язково закінчиться. Віра, що ми переможемо. Віра, що кохання здолає все.

«За два останніх роки ми знайшли можливість мати коротенькі зустрічі, бачитися, спілкуватися і підтримувати одне одного. Ми в майбутньому скажемо, що це кохання пройшло випробування вогнем. Це кохання пройшло випробування війною! Для нас – це не питання часу, тут немає часових рамок або відстаней. Кохання – долає все!», – говорить гвардійка Валентина.



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Теги: Луцьк, подружжя військовослужбовців
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