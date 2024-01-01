Луцька влада благає прилеглі громади заплатити за «свою» малечу у дитсадках





Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради, пише



«У зв’язку із децентралізацією влади органів місцевого самоврядування, для налагодження партнерських взаємовідносин виникла необхідність звернутися до об’єднаних територіальних громад та інших органів місцевого самоврядування, діти жителів яких відвідують заклади дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади, з питанням щодо відшкодування коштів за утримання таких дітей у ЗДО», – йдеться у пояснювальній записці.



Таким чином департамент освіти кожного 25 числа кожного, наступного за звітним кварталом, місяця виставлятиме іншим громадам такий собі рахунок за навчання дітей у садках.



Очільник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що це рішення дасть змогу «розвантажити» бюджет Луцька. Якщо ж сусідні громади (Боратинська та Підгайцівська) не сплачуватимуть ці кошти, то це таки ляже на плечі луцького бюджету.



«Ми вже повідомили Підгайцівську та Боратинську громади, що є понад 400 дітей звідти, які виховуються в наших садочках. Тому будемо їм пропонувати, бо ж не маємо права заставити їх платити. Будемо співфінансувати, бо ж їхні діти здобувають освіту в наших дошкільних закладах. Ми не має права лишати дітей поза садочком», – каже Бондар.



Він також додав, що суми за денне утримання відрізняються, бо ж це залежить від розміру садочка, вартості харчування та суми, яку витрачають на харчування.



«У цю суму входить заробітна плата педагога, площа приміщення, яку опалюють. Це також залежить від типу садочка і це теж лягає на плечі громади. Сюди ж і харчування входить, бо є і за 45 гривень, і за 65 гривень. Різні суми, бо різні садочки й за наповненістю (є перенаповнені та ті, в яких не вистачає в групах дітей) », – резюмує Бондар.



Найдорожчими у списку виявилися садочки №28 – 1 170,43 грн/день, №47 – 1036,86/день та №50 – 1007,62/день.



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