У горах Румунії знайшли тіло ухилянта з України





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



Сьогодні зранку румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник.



В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Румунські прикордонники у горах поблизу українського кордону виявили тіло людини.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Сьогодні зранку румунські прикордонники затримали чоловіків, якіукраїнсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник.В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя.

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