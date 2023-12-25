У горах Румунії знайшли тіло ухилянта з України
Сьогодні, 11:34
Румунські прикордонники у горах поблизу українського кордону виявили тіло людини.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Сьогодні зранку румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник.
В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Сьогодні зранку румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник.
В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя.
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