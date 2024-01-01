На Волині судили призовника за відмову від повістки





Жителя села Хотешів Камінь-Каширського району визнали винним, сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише



З матеріалів справи відомо, що чоловік належить до військового резерву, а також пройшов військово-лікарську комісію. 20 липня 2023 року працівники відділу вручили волинянину повістку, від котрої той відмовився.



Як розповів чоловік у суді, 21 липня не прибув у пункт збору через погіршення стану здоров'я. Свою вину він визнав повністю. Суддя врахував, що чоловік має на утриманні неповнолітню дитину та щиро розкаявся у скоєному.



Ратнівський районний суд визнав волинянина винним в ухиленні від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його позбавили волі на три роки з призначенням іспитового строку на рік.



На вирок суду може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів із дня його проголошення.

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