На Волині судили призовника за відмову від повістки

На Волині судили призовника за відмову від повістки
На Волині військовозобов'язаному оголосили вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу.

Жителя села Хотешів Камінь-Каширського району визнали винним, сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише Суспільне.

З матеріалів справи відомо, що чоловік належить до військового резерву, а також пройшов військово-лікарську комісію. 20 липня 2023 року працівники відділу вручили волинянину повістку, від котрої той відмовився.

Як розповів чоловік у суді, 21 липня не прибув у пункт збору через погіршення стану здоров'я. Свою вину він визнав повністю. Суддя врахував, що чоловік має на утриманні неповнолітню дитину та щиро розкаявся у скоєному.

Ратнівський районний суд визнав волинянина винним в ухиленні від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його позбавили волі на три роки з призначенням іспитового строку на рік.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів із дня його проголошення.

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Теги: Волинь, суд, призовник
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