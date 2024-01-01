«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Сахарук

Сергій Сахарук.



Про це



"Траурний кортеж



Героя везтимуть вулицею Незалежності", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про будь-які зміни повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 лютого, «На щиті» на Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Вишнівській громаді."Траурний кортеж загиблого Героя Сергія Сахарука сьогодні прибуде в с.Вишнів орієнтовно в 12.30. Просимо мешканців гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани.Героя везтимуть вулицею Незалежності", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про будь-які зміни повідомлять додатково.

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