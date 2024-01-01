«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Сахарук
Сьогодні, 10:55
Сьогодні, 14 лютого, «На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Сахарук.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Траурний кортеж загиблого Героя Сергія Сахарука сьогодні прибуде в с.Вишнів орієнтовно в 12.30. Просимо мешканців гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани.
Героя везтимуть вулицею Незалежності", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про будь-які зміни повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Траурний кортеж загиблого Героя Сергія Сахарука сьогодні прибуде в с.Вишнів орієнтовно в 12.30. Просимо мешканців гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани.
Героя везтимуть вулицею Незалежності", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про будь-які зміни повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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