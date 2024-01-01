На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

13 лютого о 02:17 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в місті Ковель на вулиці Б.Хмельницького. На місце виклику направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 02:37.

В результаті займання знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено дах споруди. Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власником будівлі.

Рятувальники Луцького та Володимирського району відкачали воду з присадибних ділянок волинян у містах Володимир та Ківерці, у селі Забороль.
На Волині горіла господарська споруда

Загалом за добу підрозділи служби 101 відпомпували близько 800 метрів кубічних води.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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