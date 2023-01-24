Генштаб підтвердив знищення десантного корабля росіян «Цезар Куніков»
Сьогодні, 10:08
У Генеральному штабі підтвердили знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков".
Про це офіційно повідомили на сторінці Генштабу.
Зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах- України поблизу Алупки.
"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков»", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці, 14 лютого, місцеві пабліки повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков", яке пішло на дно.
ДОВІДКОВО:
Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден. До нападу на Україну воно брало участь в агресії проти Грузії.
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Про це офіційно повідомили на сторінці Генштабу.
Зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах- України поблизу Алупки.
"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков»", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці, 14 лютого, місцеві пабліки повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков", яке пішло на дно.
ДОВІДКОВО:
Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден. До нападу на Україну воно брало участь в агресії проти Грузії.
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