Генштаб підтвердив знищення десантного корабля росіян «Цезар Куніков»

Генштаб підтвердив знищення десантного корабля росіян «Цезар Куніков»
У Генеральному штабі підтвердили знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков".

Про це офіційно повідомили на сторінці Генштабу.

Зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах- України поблизу Алупки.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков»", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці, 14 лютого, місцеві пабліки повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков", яке пішло на дно.
Генштаб підтвердив знищення десантного корабля росіян «Цезар Куніков»

ДОВІДКОВО:

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден. До нападу на Україну воно брало участь в агресії проти Грузії.

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Теги: Росія, десантний корабель, знищення
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