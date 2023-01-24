Генштаб підтвердив знищення десантного корабля росіян «Цезар Куніков»





Про це офіційно



Зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах- України поблизу Алупки.



"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков»", – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що вранці, 14 лютого, місцеві пабліки повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков", яке пішло на дно.



ДОВІДКОВО:



Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден. До нападу на Україну воно брало участь в агресії проти Грузії.

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