На благодійному заході поблизу Луцька зібрали кілька мільйонів для сил ППО

10 лютого в Луцьку, у заміському комплексі "Gosti", відбувся цікавий захід, що об'єднав мистецтво, патріотизм та благодійність. Концерт-аукціон "ВОЛОДАРІ НЕБА" був ініційований видатним пілотом та героєм Українита організований благодійним фондом "Сучасна Україна".Про це повідомляють організатори заходу.Метою заходу було зібрати кошти на підсилення оборонного потенціалу Протиповітряної оборони України. А конкретніше - на придбання прожекторів для пікапів, що використовуються для відстеження та знищення ворожих дронів камікадзе, що становлять загрозу цивільним містам.За підсумками аукціону, були продані 20 лотів на суму понад 2 мільйони гривень. Гості вечора активно змагались за придбання двох збірок поезій Ліни Костенко з автографом авторки, принтів та марок з підписамита. Цінні трофеї з передової від ЗТГ ССО “ЕДЕЛЬВЕЙС” та центру СО «АЛЬФА» придбали за 150 000 гривень. Найдорожчими лотами благодійного вечора стали картини волинського художника, які у сумі дали майже 1 мільйон гривень.«Цей захід - яскравий приклад того, як завдяки злагодженій та об’єднаній роботі волонтерів та громадськості можна ефективно продовжувати допомагати фронту. Жодної втоми суспільства, про яку мріє ворог - не йдеться! »,- підсумував Голова БФ «Сучасна Україна»Ведучими концерту-аукціону були відомі шоуменита, яким вдалося створити невимушену атмосферу та презентацію лотів аукціону. А Євген навіть придбав один лот для себе, поповнивши рахунок загального збору коштів для потреб ППО.Захід також підтримали відомі українські артисти, серед яких виконавці сучасних хітів Максим Бородін, Polina Dashkova, гурти CHICO & QATOSHI, ОЧІ В ОЧІ та DUBKY.Долучився до концертної програми співак - амбасадор концертних заходів БФ «Сучасна Україна», військовослужбовець штурмової бригади Гвардії наступу «Буревій». Доброволець, учасник бойових дій на Донбасі, після поранення проходить курс реабілітації. Після всього, що побачив та пережив на фронті, написав пісню «Жити», яку й виконав для волинської публіки.