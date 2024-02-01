У результаті ворожого обстрілу на Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Крисюк

У результаті ворожого обстрілу на Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Крисюк
Війна лютує і вбиває далі. Ковель знову отримав страшну новину із фронту.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

"У результаті ворожого обстрілу поблизу села Першотравневе на Харківщині загинув ще один наш земляк – 43-річний Крисюк Володимир Максимович (06.10.1980 – 13.02.2024).

Володимир народився на Любомльщині, але у дорослому віці жив у Ковелі. Служив за контрактом, який підписав вже після початку повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 14 лютого, місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста. Будемо прощатися із воїном завтра, у четвер, 15 лютого.

Чин похорону відбуватиметься так:

▪️11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

▪️хода до центру міста після завершення служби;

▪️12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

"Похоронимо Володимира Крисюка на Алеї Героїв міського кладовища.

Прошу всіх ковельчан знайти час і прийти попрощатися.

Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Крисюка – його мамі, дружині, дітям, сестрі, братові, усім рідним, друзям та побратимам.

Завтра у нашій громаді – День жалоби.

Вічна пам’ять, вдячність і слава Героєві Володимиру Крисюку та усім воїнам, які повертаються із війни «На щиті»", - наголосив мер Ковеля.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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