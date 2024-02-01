У результаті ворожого обстрілу на Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Крисюк





Про це Ігор Чайка.



"У результаті ворожого обстрілу поблизу села Першотравневе на Харківщині загинув ще один наш земляк – 43-річний Крисюк Володимир Максимович (06.10.1980 – 13.02.2024).



Володимир народився на Любомльщині, але у дорослому віці жив у Ковелі. Служив за контрактом, який підписав вже після початку повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні, 14 лютого, місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста. Будемо прощатися із воїном завтра, у четвер, 15 лютого.



Чин похорону відбуватиметься так:



▪️11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



▪️хода до центру міста після завершення служби;



▪️12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



"Похоронимо Володимира Крисюка на Алеї Героїв міського кладовища.



Прошу всіх ковельчан знайти час і прийти попрощатися.



Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Крисюка – його мамі, дружині, дітям, сестрі, братові, усім рідним, друзям та побратимам.



Завтра у нашій громаді – День жалоби.



Вічна пам’ять, вдячність і слава Героєві Володимиру Крисюку та усім воїнам, які повертаються із війни «На щиті»", - наголосив мер Ковеля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна лютує і вбиває далі. Ковель знову отримав страшну новину із фронту.Про це повідомив міський голова"У результаті ворожого обстрілу поблизу села Першотравневе на Харківщині загинув ще один наш земляк – 43-річний(06.10.1980 – 13.02.2024).Володимир народився на Любомльщині, але у дорослому віці жив у Ковелі. Служив за контрактом, який підписав вже після початку повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні.Сьогодні, 14 лютого, місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста. Будемо прощатися із воїном завтра, у четвер, 15 лютого.▪️11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪️хода до центру міста після завершення служби;▪️12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)."Похоронимо Володимира Крисюка на Алеї Героїв міського кладовища.Прошу всіх ковельчан знайти час і прийти попрощатися.Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Крисюка – його мамі, дружині, дітям, сестрі, братові, усім рідним, друзям та побратимам.Завтра у нашій громаді – День жалоби.Вічна пам’ять, вдячність і слава Героєві Володимиру Крисюку та усім воїнам, які повертаються із війни «На щиті»", - наголосив мер Ковеля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію