У результаті ворожого обстрілу на Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Крисюк
Сьогодні, 09:31
Війна лютує і вбиває далі. Ковель знову отримав страшну новину із фронту.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"У результаті ворожого обстрілу поблизу села Першотравневе на Харківщині загинув ще один наш земляк – 43-річний Крисюк Володимир Максимович (06.10.1980 – 13.02.2024).
Володимир народився на Любомльщині, але у дорослому віці жив у Ковелі. Служив за контрактом, який підписав вже після початку повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 14 лютого, місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста. Будемо прощатися із воїном завтра, у четвер, 15 лютого.
Чин похорону відбуватиметься так:
▪️11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення служби;
▪️12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
"Похоронимо Володимира Крисюка на Алеї Героїв міського кладовища.
Прошу всіх ковельчан знайти час і прийти попрощатися.
Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Крисюка – його мамі, дружині, дітям, сестрі, братові, усім рідним, друзям та побратимам.
Завтра у нашій громаді – День жалоби.
Вічна пам’ять, вдячність і слава Героєві Володимиру Крисюку та усім воїнам, які повертаються із війни «На щиті»", - наголосив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"У результаті ворожого обстрілу поблизу села Першотравневе на Харківщині загинув ще один наш земляк – 43-річний Крисюк Володимир Максимович (06.10.1980 – 13.02.2024).
Володимир народився на Любомльщині, але у дорослому віці жив у Ковелі. Служив за контрактом, який підписав вже після початку повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 14 лютого, місія «На щиті» поверне тіло Героя до рідного міста. Будемо прощатися із воїном завтра, у четвер, 15 лютого.
Чин похорону відбуватиметься так:
▪️11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення служби;
▪️12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
"Похоронимо Володимира Крисюка на Алеї Героїв міського кладовища.
Прошу всіх ковельчан знайти час і прийти попрощатися.
Висловлюю щирі співчуття рідним Володимира Крисюка – його мамі, дружині, дітям, сестрі, братові, усім рідним, друзям та побратимам.
Завтра у нашій громаді – День жалоби.
Вічна пам’ять, вдячність і слава Героєві Володимиру Крисюку та усім воїнам, які повертаються із війни «На щиті»", - наголосив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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