Курс валют у Луцьку на 14 лютого

Курс валют у Луцьку на 14 лютого
14 лютого готівковий курс долара становить 38.20, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.25, а продають за 41.64.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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