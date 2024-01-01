Українські військові знищили за добу понад 1000 окупантів
Сьогодні, 09:40
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення вже 398140 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
– танків ‒ 6433 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
– артилерійських систем – 9566 (+66) од,
– РСЗВ – 984 (+3) од,
– засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
– спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
– танків ‒ 6433 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
– артилерійських систем – 9566 (+66) од,
– РСЗВ – 984 (+3) од,
– засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
– спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).
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