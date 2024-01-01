Українські військові знищили за добу понад 1000 окупантів

Українські військові знищили за добу понад 1000 окупантів
Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення вже 398140 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,

– танків ‒ 6433 (+9) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,

– артилерійських систем – 9566 (+66) од,

– РСЗВ – 984 (+3) од,

– засоби ППО ‒ 671 (+4) од,

– літаків – 332 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),

– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),

– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,

– спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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