Українські військові знищили за добу понад 1000 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,



– танків ‒ 6433 (+9) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,



– артилерійських систем – 9566 (+66) од,



– РСЗВ – 984 (+3) од,



– засоби ППО ‒ 671 (+4) од,



– літаків – 332 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),



– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),



– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,



– спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення вже 398140 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,– танків ‒ 6433 (+9) од,– бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,– артилерійських систем – 9566 (+66) од,– РСЗВ – 984 (+3) од,– засоби ППО ‒ 671 (+4) од,– літаків – 332 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,– спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).

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