У волинській громаді молодим вчителям доплачуватимуть по 2 тисячі

У Городищенській громаді відбуватиметься щомісячне преміювання педагогів місцевих закладів освіти, стажем роботи до трьох років.Відповідні зміни було внесено у цільову програму «Розвиток освіти Городищенської громади на 2021-2025 роки» під час тридцять сьомої чергової сесії сільської ради, що відбулася 12 лютого, - йдеться на сайті Городищенської громади.Аби подолати проблему нестачі вчителів і підтримати молодих фахівців, які після отримання диплома пішли працювати в школи й садочки, сільська рада щомісяця виплачуватиме їм премію в розмірі 2 000 гривень.«Запроваджуємо таку ініціативу з метою фінансової підтримки молодих педагогів, забезпечення їхньої активної участі у творчій педагогічній діяльності, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу молодих вчителів, мотивації їх перебування на посадах у закладах освіти нашої громади», – зазначила голова Городищенської сільської ради Світлана Соколюк.