У волинській громаді молодим вчителям доплачуватимуть по 2 тисячі

У волинській громаді молодим вчителям доплачуватимуть по 2 тисячі
У Городищенській громаді відбуватиметься щомісячне преміювання педагогів місцевих закладів освіти, стажем роботи до трьох років.

Відповідні зміни було внесено у цільову програму «Розвиток освіти Городищенської громади на 2021-2025 роки» під час тридцять сьомої чергової сесії сільської ради, що відбулася 12 лютого, - йдеться на сайті Городищенської громади.

Аби подолати проблему нестачі вчителів і підтримати молодих фахівців, які після отримання диплома пішли працювати в школи й садочки, сільська рада щомісяця виплачуватиме їм премію в розмірі 2 000 гривень.

«Запроваджуємо таку ініціативу з метою фінансової підтримки молодих педагогів, забезпечення їхньої активної участі у творчій педагогічній діяльності, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу молодих вчителів, мотивації їх перебування на посадах у закладах освіти нашої громади», – зазначила голова Городищенської сільської ради Світлана Соколюк.

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Теги: Волинь, Городище, освіта, премії
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