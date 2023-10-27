Волинські хірурги видалили гігантський жовчний міхур. ФОТО 18+

Досвідчені хірурги Володимирського ТМО видалили гігантський жовчний міхур для пацієнта.Про це повідомляють на сторінці Володимирського ТМО."Не боїмося складних випадів! Хірурги Володимирського територіального медичного об'єднання видалили жовчний міхур величезних розмірів", - йдеться у дописі володимирських медиків.Лікарі здійснили холецистектомію пацієнту, у якого були порушення з боку жовчного міхура. Його турбував сильний біль, що не зникав навіть з допомогою консервативних методів лікування.Волинські медики зазначають що, раннє звернення до лікаря - запорука швидшого одужання та попередження розвитку ускладнень (механічної жовтяниці, перитоніту, підпечінкового абсцесу тощо)."Якщо Вас турбує постійний, ниючий біль у правому підребер‘ї, гіркота у роті, нудота, відчуття здуття живота, важкість у шлунку після їжі, відсутність апетиту, загальне нездужання, звертайтеся до наших фахівців і Ви отримаєте консультацію з наступним дообстежннням та правильно підібраним лікуванням. Лікарі Володимирського ТМО 24/7 роблять надскладні оперативні втручання. З турботою про Вас і Ваше здоров'я", - пишуть на сторінці Володимирського ТМО.