Волинські хірурги видалили гігантський жовчний міхур. ФОТО 18+
Сьогодні, 05:28
Досвідчені хірурги Володимирського ТМО видалили гігантський жовчний міхур для пацієнта.
Про це повідомляють на сторінці Володимирського ТМО.
"Не боїмося складних випадів! Хірурги Володимирського територіального медичного об'єднання видалили жовчний міхур величезних розмірів", - йдеться у дописі володимирських медиків.
Лікарі здійснили холецистектомію пацієнту, у якого були порушення з боку жовчного міхура. Його турбував сильний біль, що не зникав навіть з допомогою консервативних методів лікування.
Волинські медики зазначають що, раннє звернення до лікаря - запорука швидшого одужання та попередження розвитку ускладнень (механічної жовтяниці, перитоніту, підпечінкового абсцесу тощо).
"Якщо Вас турбує постійний, ниючий біль у правому підребер‘ї, гіркота у роті, нудота, відчуття здуття живота, важкість у шлунку після їжі, відсутність апетиту, загальне нездужання, звертайтеся до наших фахівців і Ви отримаєте консультацію з наступним дообстежннням та правильно підібраним лікуванням. Лікарі Володимирського ТМО 24/7 роблять надскладні оперативні втручання. З турботою про Вас і Ваше здоров'я", - пишуть на сторінці Володимирського ТМО.
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Про це повідомляють на сторінці Володимирського ТМО.
"Не боїмося складних випадів! Хірурги Володимирського територіального медичного об'єднання видалили жовчний міхур величезних розмірів", - йдеться у дописі володимирських медиків.
Лікарі здійснили холецистектомію пацієнту, у якого були порушення з боку жовчного міхура. Його турбував сильний біль, що не зникав навіть з допомогою консервативних методів лікування.
Волинські медики зазначають що, раннє звернення до лікаря - запорука швидшого одужання та попередження розвитку ускладнень (механічної жовтяниці, перитоніту, підпечінкового абсцесу тощо).
"Якщо Вас турбує постійний, ниючий біль у правому підребер‘ї, гіркота у роті, нудота, відчуття здуття живота, важкість у шлунку після їжі, відсутність апетиту, загальне нездужання, звертайтеся до наших фахівців і Ви отримаєте консультацію з наступним дообстежннням та правильно підібраним лікуванням. Лікарі Володимирського ТМО 24/7 роблять надскладні оперативні втручання. З турботою про Вас і Ваше здоров'я", - пишуть на сторінці Володимирського ТМО.
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