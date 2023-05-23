Футзалістка з Волині забила дебютний гол у дорослому Чемпіонаті Польщі
Сьогодні, 02:17
Вихованка волинського футзалу, а точніше дитячої академії «Респекту», Оксана Шевчук забила дебютний гол за першу команду «Рекорду», кольори якого захищає з вересня 2023 року.
Про це повідомляє Спорт на районі.
Футзалістка відзначилася в поєдинку, в якому «Рекорд» приймав «Вєжбовянку». Про це повідомляють на сторінці «Респекту».
Вихованка дитячої академії «Респекту» Оксана Шевчук на 16 хвилині влучним ударом відкрила лік забитих м’ячів у грі. У підсумку впевнена перемога господарів майданчика з рахунком 6:0.
Оксана Шевчук у складі маневицької команди "Респект" 2021 року була переможцем Суперкубка України у віковій категорії U-12, де стала найкращим гравцем турніру. Пізніше талановита футзалістка перебралася до Польщі, ставши з командою чемпіонкою цієї країни серед 17-річних дівчат. У вересні 2023 року стало відомо, що волинянка потрапила до заявки на сезон першої команди польського ФК «Рекорд». А в грудні того ж року вихованка ДЮСШ Маневич та Дитячої футзальної академії «Respect» дебютувала в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі
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Про це повідомляє Спорт на районі.
Футзалістка відзначилася в поєдинку, в якому «Рекорд» приймав «Вєжбовянку». Про це повідомляють на сторінці «Респекту».
Вихованка дитячої академії «Респекту» Оксана Шевчук на 16 хвилині влучним ударом відкрила лік забитих м’ячів у грі. У підсумку впевнена перемога господарів майданчика з рахунком 6:0.
Оксана Шевчук у складі маневицької команди "Респект" 2021 року була переможцем Суперкубка України у віковій категорії U-12, де стала найкращим гравцем турніру. Пізніше талановита футзалістка перебралася до Польщі, ставши з командою чемпіонкою цієї країни серед 17-річних дівчат. У вересні 2023 року стало відомо, що волинянка потрапила до заявки на сезон першої команди польського ФК «Рекорд». А в грудні того ж року вихованка ДЮСШ Маневич та Дитячої футзальної академії «Respect» дебютувала в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі
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