В Україні відновили дотації на ВРХ, кіз та овець



Цього року аграрії, в тому числі з деокупованих областей, можуть знову скористатись державними програмами підтримки.



Зокрема, будуть відновлені бюджетні дотації на утримання великої рогатої худоби, кіз та овець. Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, - пише



За його словами, аграрії з деокупованих територій, які обробляють до 120 га, зможуть отримати за один гектар 8 тисяч гривень безповоротної допомоги. Аграрії з областей, які не були окупованими, – 4 тисячі грн.



Також бюджетні дотації передбачені для фермерів, які утримують корів, кіз та овець. Для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачено 7 тисяч гривень на одну голову, тим, хто вирощує до 500 голів кіз та овець, – 2 тисячі на одну особину.



Перший заступник Міністра відзначив, що в 2024 році запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. У підприємців, які обробляють до 500 га, з’явилася можливість отримати гарантію на кредит, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.



Крім того, за його словами, наразі продовжено основні програми для підтримки малих та середніх підприємців – «Доступні кредити 5-7-9» та гранти на розвиток садів і теплиць. Він нагадав, що максимальна сума гранту на теплиці – 7 млн гривень, на сади – 10 млн гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні відновлять дотації на утримання ВРХ, кіз та овець.Цього року аграрії, в тому числі з деокупованих областей, можуть знову скористатись державними програмами підтримки.Зокрема, будуть відновлені бюджетні дотації на утримання великої рогатої худоби, кіз та овець. Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, - пише ДП "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин". За його словами, аграрії з деокупованих територій, які обробляють до 120 га, зможуть отримати за один гектар 8 тисяч гривень безповоротної допомоги. Аграрії з областей, які не були окупованими, – 4 тисячі грн.Також бюджетні дотації передбачені для фермерів, які утримують корів, кіз та овець. Для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачено 7 тисяч гривень на одну голову, тим, хто вирощує до 500 голів кіз та овець, – 2 тисячі на одну особину.Перший заступник Міністра відзначив, що в 2024 році запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. У підприємців, які обробляють до 500 га, з’явилася можливість отримати гарантію на кредит, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.Крім того, за його словами, наразі продовжено основні програми для підтримки малих та середніх підприємців – «Доступні кредити 5-7-9» та гранти на розвиток садів і теплиць. Він нагадав, що максимальна сума гранту на теплиці – 7 млн гривень, на сади – 10 млн гривень.

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