До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»





Про це повідомдяє



Орієнтовний час прибуття до Луцька - о 11:00 годині. Збір - 10:30 на посту у селі Піддубці АЗС KING OIL.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті»!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 14 лютого, до Луцька прибуде екіпаж «на щиті», який доставляє тіла полеглих Героїв.Про це повідомдяє ВСН , посилаючись на волонтерів.Орієнтовний час прибуття до Луцька - о 11:00 годині. Збір - 10:30 на посту у селі Піддубці АЗС KING OIL.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті»!

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