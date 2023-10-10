До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 01:15
У середу, 14 лютого, до Луцька прибуде екіпаж «на щиті», який доставляє тіла полеглих Героїв.
Про це повідомдяє ВСН, посилаючись на волонтерів.
Орієнтовний час прибуття до Луцька - о 11:00 годині. Збір - 10:30 на посту у селі Піддубці АЗС KING OIL.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті»!
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Про це повідомдяє ВСН, посилаючись на волонтерів.
Орієнтовний час прибуття до Луцька - о 11:00 годині. Збір - 10:30 на посту у селі Піддубці АЗС KING OIL.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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