14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка, працівниця 12 каналу Марія Андрушко (на фото).
Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.
Іменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.
Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.
За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.
Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».
Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.
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Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.
Іменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.
Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.
За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.
Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».
Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.
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