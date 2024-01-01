14 лютого на Волині: гортаючи календар

14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка, працівниця 12 каналу Марія Андрушко (на фото).

Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.

Іменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.

Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.

За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.

Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».

Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 01:15
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО
13 лютий, 23:17
«На відстані 10 метрів»: волинянин «Лисий» про бої з росіянами в Бахмуті та їхню підступність. ВІДЕО
13 лютий, 22:42
Луцька велогонщиця разом із естонською колегою здобули медалі на «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
13 лютий, 21:57
Схожі новини
10 лютого на Волині: гортаючи календар 10 лютого на Волині: гортаючи календар
10 лютий, 00:00
8 лютого на Волині: гортаючи календар 8 лютого на Волині: гортаючи календар
08 лютий, 00:00
6 лютого на Волині: гортаючи календар 6 лютого на Волині: гортаючи календар
06 лютий, 00:00
31 січня на Волині: гортаючи календар 31 січня на Волині: гортаючи календар
31 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 01:15
 0
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО
13 лютий, 23:17
 0
«На відстані 10 метрів»: волинянин «Лисий» про бої з росіянами в Бахмуті та їхню підступність. ВІДЕО
13 лютий, 22:42
 0
Луцька велогонщиця разом із естонською колегою здобули медалі на «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
13 лютий, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8