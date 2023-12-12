«На відстані 10 метрів»: волинянин «Лисий» про бої з росіянами в Бахмуті та їхню підступність. ВІДЕО

Воїн з Волині на псевдо Лисий вирішив стати на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Нині він боронить Україну у складі 63 окремої механізованої бригади.За день від публікації ролику з недовгою розповіддю воїна про воєнні будні відео переглянули понад мільйон користувачів, - йдеться на сторінці 63 ОМБР.В перший день великої війни молодший сержант з позивним «Лисий» пішов до військкомату і вже 25 лютого поповнив ряди ЗСУ.Попри зовсім юний вік, він вже має за спиною майже два роки великої війни. Піхотинець 63 бригади Лисий пройшов степи Миколаївщини, руїни Бахмуту, а зараз стримує ворога у лісах поблизу Кремінної.Волинянин пригадує оборону Бахмуту, тоді були ближні бої з російськими окупантами на відстані 10 метрів."Кожного дня ранок починався з гранат, які вони кидали нам в хату. Одного разу, коли я був старшим поста, запропонував хлопцям штурмувати будинок, де сиділи росіяни. Погодилися два кулеметники і командир взводу. Коли ми підійшли до будинку я хотів перелізти через браму. Мені прямо в очі дивитися п**ар. Я зробив одну помилку, коли запропонував йому здатися", - пригадує воїн.Росіянин погодився здатися і в момент, коли Лисий хотів подати сигнал своїм побратимам та на секунду повернув голову, в його бік полетіла граната."Він в той момент, як і кожен з них, кидає гранату мені під ноги. Заєць крикнув: "Граната" і я не розуміючи нічого впав під лавку. Нас дивом не зачепило.Українські воїни зуміли відійти і все ж з трішки більшої відстані знищили ворога.Це важка, але щира та відверта історія про побратимів та ворогів, про дружбу та підступність від скромного хлопця, простого українського воїна.