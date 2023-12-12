«На відстані 10 метрів»: волинянин «Лисий» про бої з росіянами в Бахмуті та їхню підступність. ВІДЕО
13 лютий, 22:42
Воїн з Волині на псевдо Лисий вирішив стати на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Нині він боронить Україну у складі 63 окремої механізованої бригади.
За день від публікації ролику з недовгою розповіддю воїна про воєнні будні відео переглянули понад мільйон користувачів, - йдеться на сторінці 63 ОМБР.
В перший день великої війни молодший сержант з позивним «Лисий» пішов до військкомату і вже 25 лютого поповнив ряди ЗСУ.
Попри зовсім юний вік, він вже має за спиною майже два роки великої війни. Піхотинець 63 бригади Лисий пройшов степи Миколаївщини, руїни Бахмуту, а зараз стримує ворога у лісах поблизу Кремінної.
Волинянин пригадує оборону Бахмуту, тоді були ближні бої з російськими окупантами на відстані 10 метрів.
"Кожного дня ранок починався з гранат, які вони кидали нам в хату. Одного разу, коли я був старшим поста, запропонував хлопцям штурмувати будинок, де сиділи росіяни. Погодилися два кулеметники і командир взводу. Коли ми підійшли до будинку я хотів перелізти через браму. Мені прямо в очі дивитися п**ар. Я зробив одну помилку, коли запропонував йому здатися", - пригадує воїн.
Росіянин погодився здатися і в момент, коли Лисий хотів подати сигнал своїм побратимам та на секунду повернув голову, в його бік полетіла граната.
"Він в той момент, як і кожен з них, кидає гранату мені під ноги. Заєць крикнув: "Граната" і я не розуміючи нічого впав під лавку. Нас дивом не зачепило.
Українські воїни зуміли відійти і все ж з трішки більшої відстані знищили ворога.
Це важка, але щира та відверта історія про побратимів та ворогів, про дружбу та підступність від скромного хлопця, простого українського воїна.
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За день від публікації ролику з недовгою розповіддю воїна про воєнні будні відео переглянули понад мільйон користувачів, - йдеться на сторінці 63 ОМБР.
В перший день великої війни молодший сержант з позивним «Лисий» пішов до військкомату і вже 25 лютого поповнив ряди ЗСУ.
Попри зовсім юний вік, він вже має за спиною майже два роки великої війни. Піхотинець 63 бригади Лисий пройшов степи Миколаївщини, руїни Бахмуту, а зараз стримує ворога у лісах поблизу Кремінної.
Волинянин пригадує оборону Бахмуту, тоді були ближні бої з російськими окупантами на відстані 10 метрів.
"Кожного дня ранок починався з гранат, які вони кидали нам в хату. Одного разу, коли я був старшим поста, запропонував хлопцям штурмувати будинок, де сиділи росіяни. Погодилися два кулеметники і командир взводу. Коли ми підійшли до будинку я хотів перелізти через браму. Мені прямо в очі дивитися п**ар. Я зробив одну помилку, коли запропонував йому здатися", - пригадує воїн.
Росіянин погодився здатися і в момент, коли Лисий хотів подати сигнал своїм побратимам та на секунду повернув голову, в його бік полетіла граната.
"Він в той момент, як і кожен з них, кидає гранату мені під ноги. Заєць крикнув: "Граната" і я не розуміючи нічого впав під лавку. Нас дивом не зачепило.
Українські воїни зуміли відійти і все ж з трішки більшої відстані знищили ворога.
Це важка, але щира та відверта історія про побратимів та ворогів, про дружбу та підступність від скромного хлопця, простого українського воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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