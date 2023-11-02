Луцька велогонщиця разом із естонською колегою здобули медалі на «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
Сьогодні, 21:57
Яна Беломоіна, велогонщиця з Луцька, узяла участь у командній гонці «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek», представленій «Biogen».
Волинянка виступала в команді з естонською велосипедисткою Янікою Ліїв, якій у жовтні 2023 року програла золото першості «Salamina Epic MTB races 2023», - пише Спорт на районі.
Гонка складалася з декількох етапів і тривала загалом чотири дні. Урешті за підсумками всіх чотирьох етапів Яна Беломоіна та Яніка Ліїв вибороли срібні нагороди «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
«Які дивовижні 4 дні перегонів у нас були з командою в Momentum Medical Scheme Tankwa Trek, presented by Biogen. Довгі та важкі етапи, але точно незабутній склад», – відгукнулася про змагання волинська велогонщиця у соціальній мережі.
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Волинянка виступала в команді з естонською велосипедисткою Янікою Ліїв, якій у жовтні 2023 року програла золото першості «Salamina Epic MTB races 2023», - пише Спорт на районі.
Гонка складалася з декількох етапів і тривала загалом чотири дні. Урешті за підсумками всіх чотирьох етапів Яна Беломоіна та Яніка Ліїв вибороли срібні нагороди «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
«Які дивовижні 4 дні перегонів у нас були з командою в Momentum Medical Scheme Tankwa Trek, presented by Biogen. Довгі та важкі етапи, але точно незабутній склад», – відгукнулася про змагання волинська велогонщиця у соціальній мережі.
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