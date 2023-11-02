Луцька велогонщиця разом із естонською колегою здобули медалі на «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»

Луцька велогонщиця разом із естонською колегою здобули медалі на «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»
Яна Беломоіна, велогонщиця з Луцька, узяла участь у командній гонці «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek», представленій «Biogen».

Волинянка виступала в команді з естонською велосипедисткою Янікою Ліїв, якій у жовтні 2023 року програла золото першості «Salamina Epic MTB races 2023», - пише Спорт на районі.

Гонка складалася з декількох етапів і тривала загалом чотири дні. Урешті за підсумками всіх чотирьох етапів Яна Беломоіна та Яніка Ліїв вибороли срібні нагороди «Momentum Medical Scheme Tankwa Trek»

«Які дивовижні 4 дні перегонів у нас були з командою в Momentum Medical Scheme Tankwa Trek, presented by Biogen. Довгі та важкі етапи, але точно незабутній склад», – відгукнулася про змагання волинська велогонщиця у соціальній мережі.

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, велоспорт
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