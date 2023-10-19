Сільська громада з Волині спрямувала на ЗСУ 12 мільйонів гривень

12 мільйонів гривень із бюджету Рівненської сільської територіальної громади спрямували на підтримку Збройних сил України.Про це повідомив голова громади Юрій Фіньковський.13 лютого на черговій сесії депутати громали виділили кошти в загальній сумі 12 млн.грн. для підтримки ЗСУ."Разом із субвенціями на військові частини, закладаємо кошти на закупівлю FPV-дронів, квадрокоптерів, засобів РЕБ,станції супутникового звʼязку Starlink тощо. Дякуємо депутатам громади за тверду позицію у відстоюванні національних інтересів", - написав очільник громади.Частину коштів передбачаємо на виплату одноразових матеріальних допомог, за поранення, на реабілатацію мобілізованих жителів громади.Нагадаємо, в кінці минулого року під час ухвалення бюджету у Боратинській громаді народні обранці. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.