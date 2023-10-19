Сільська громада з Волині спрямувала на ЗСУ 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:16
12 мільйонів гривень із бюджету Рівненської сільської територіальної громади спрямували на підтримку Збройних сил України.
Про це повідомив голова громади Юрій Фіньковський.
13 лютого на черговій сесії депутати громали виділили кошти в загальній сумі 12 млн.грн. для підтримки ЗСУ.
"Разом із субвенціями на військові частини, закладаємо кошти на закупівлю FPV-дронів, квадрокоптерів, засобів РЕБ,станції супутникового звʼязку Starlink тощо. Дякуємо депутатам громади за тверду позицію у відстоюванні національних інтересів", - написав очільник громади.
Частину коштів передбачаємо на виплату одноразових матеріальних допомог, за поранення, на реабілатацію мобілізованих жителів громади.
Нагадаємо, в кінці минулого року під час ухвалення бюджету у Боратинській громаді народні обранці вирішили спрямувати на підтримку Збройних Сил України 50 мільйонів гривень. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.
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Про це повідомив голова громади Юрій Фіньковський.
13 лютого на черговій сесії депутати громали виділили кошти в загальній сумі 12 млн.грн. для підтримки ЗСУ.
"Разом із субвенціями на військові частини, закладаємо кошти на закупівлю FPV-дронів, квадрокоптерів, засобів РЕБ,станції супутникового звʼязку Starlink тощо. Дякуємо депутатам громади за тверду позицію у відстоюванні національних інтересів", - написав очільник громади.
Частину коштів передбачаємо на виплату одноразових матеріальних допомог, за поранення, на реабілатацію мобілізованих жителів громади.
Нагадаємо, в кінці минулого року під час ухвалення бюджету у Боратинській громаді народні обранці вирішили спрямувати на підтримку Збройних Сил України 50 мільйонів гривень. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.
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