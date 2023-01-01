У Боратинській громаді ухвалили бюджет на наступний рік: скільки коштів виділили на ЗСУ
Сьогодні, 12:35
22 грудня відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради, на якому ухвалили бюджет на 2024 рік.
Про це повідомили у громаді.
"Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади", - йдеться у повідомленні.
Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека. Зокрема, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті громади на 2024 рік передбачено 50 мільйонів гривень. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.
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Про це повідомили у громаді.
"Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади", - йдеться у повідомленні.
Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека. Зокрема, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті громади на 2024 рік передбачено 50 мільйонів гривень. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.
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