У Боратинській громаді ухвалили бюджет на наступний рік: скільки коштів виділили на ЗСУ

22 грудня відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради, на якому ухвалили бюджет на 2024 рік.Про це повідомили у громаді."Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади", - йдеться у повідомленні.Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека. Зокрема, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті громади на 2024 рік передбачено 50 мільйонів гривень. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.