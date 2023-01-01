У Боратинській громаді ухвалили бюджет на наступний рік: скільки коштів виділили на ЗСУ

У Боратинській громаді ухвалили бюджет на наступний рік: скільки коштів виділили на ЗСУ
22 грудня відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради, на якому ухвалили бюджет на 2024 рік.

Про це повідомили у громаді.

"Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади", - йдеться у повідомленні.

Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека. Зокрема, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті громади на 2024 рік передбачено 50 мільйонів гривень. У сільській раді стверджують, що ця сума не є кінцевою і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, боратинська громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Боратинській громаді ухвалили бюджет на наступний рік: скільки коштів виділили на ЗСУ
Сьогодні, 12:35
Другий траурний кортеж за день: до Луцька «на щиті» знову повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 12:09
Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога
Сьогодні, 11:18
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
У Підгайцях ухвалили бюджет на 2024 рік: скільки піде на ЗСУ У Підгайцях ухвалили бюджет на 2024 рік: скільки піде на ЗСУ
Сьогодні, 01:36
У Ковелі затвердили бюджет: скільки коштів спрямують на ЗСУ У Ковелі затвердили бюджет: скільки коштів спрямують на ЗСУ
21 грудень, 15:05
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
20 грудень, 14:28
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Боратинській громаді ухвалили бюджет на наступний рік: скільки коштів виділили на ЗСУ
Сьогодні, 12:35
 0
Другий траурний кортеж за день: до Луцька «на щиті» знову повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 12:09
 0
Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога
Сьогодні, 11:18
 0
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
 0
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8