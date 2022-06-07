Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога





Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати армії РФ:



- особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб,

- танків - 5854 (+17) од,

- бойових броньованих машин - 10871 (+28) од,

- артилерійських систем - 8286 (+36) од,

- РСЗВ - 932 (+0) од,

- засоби ППО - 611 (+0) од,

- літаків - 327 (+3) од,

- гелікоптерів - 324 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19),

- крилаті ракети - 1613 (+0),

- кораблі /катери - 22 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од,

- спеціальна техніка - 1223 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 23 грудня 2023 року ЗСУ знищили 352 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати армії РФ:- особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб,- танків - 5854 (+17) од,- бойових броньованих машин - 10871 (+28) од,- артилерійських систем - 8286 (+36) од,- РСЗВ - 932 (+0) од,- засоби ППО - 611 (+0) од,- літаків - 327 (+3) од,- гелікоптерів - 324 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19),- крилаті ракети - 1613 (+0),- кораблі /катери - 22 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од,- спеціальна техніка - 1223 (+6).

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