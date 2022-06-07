Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога
Сьогодні, 11:18
Станом на 23 грудня 2023 року ЗСУ знищили 352 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб,
- танків - 5854 (+17) од,
- бойових броньованих машин - 10871 (+28) од,
- артилерійських систем - 8286 (+36) од,
- РСЗВ - 932 (+0) од,
- засоби ППО - 611 (+0) од,
- літаків - 327 (+3) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19),
- крилаті ракети - 1613 (+0),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од,
- спеціальна техніка - 1223 (+6).
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Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб,
- танків - 5854 (+17) од,
- бойових броньованих машин - 10871 (+28) од,
- артилерійських систем - 8286 (+36) од,
- РСЗВ - 932 (+0) од,
- засоби ППО - 611 (+0) од,
- літаків - 327 (+3) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19),
- крилаті ракети - 1613 (+0),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од,
- спеціальна техніка - 1223 (+6).
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