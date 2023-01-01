До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв





Про це повідомляють волонтери, інформує



Орієнтовний час прибуття траурного кортежу - 12:00.



Збір - о 11:30 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL



«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 грудня, до Луцька «на щиті» повертаються полеглі на війні Герої.Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН Орієнтовний час прибуття траурного кортежу - 12:00.Збір - о 11:30 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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