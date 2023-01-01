До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 09:11
23 грудня, до Луцька «на щиті» повертаються полеглі на війні Герої.
Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.
Орієнтовний час прибуття траурного кортежу - 12:00.
Збір - о 11:30 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL
«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.
Орієнтовний час прибуття траурного кортежу - 12:00.
Збір - о 11:30 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL
«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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