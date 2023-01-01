До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв

До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
23 грудня, до Луцька «на щиті» повертаються полеглі на війні Герої.

Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.

Орієнтовний час прибуття траурного кортежу - 12:00.

Збір - о 11:30 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL

«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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