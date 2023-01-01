У Луцьку змагалися робототехніки

У стінах Луцького національного технічного університету уже вдруге відбулися обласні змагання з робототехніки ROBO-SUMO VOLYN 2023.Роботи створені вихованцями Волинської обласної Малої академії наук і призначені для спортивного протистояння у Сумо. Офіційно відкрила захід директорка Волинської обласної Малої академії наук, зазначивши, що цього року кількість учасників змагань зросла до 58, збільшилася й кількість представлених територіальних громад Волині, а свої розробки демонструють учні 1-11 класів. Про це йдеться на сайті вишу.На змагання зʼїхалися команди юних робототехніків з Волинської МАН та закладів освіти Луцька, Нововолинська, Володимирської міської громади, Ковельської, Торчинської, Ківерцівської територіальних громад.Під час відкриття змагань учасникам побажали гарних емоцій, чесної та справедливої боротьби і перемоги найсильніших та найспритніших. Разом з тим, талановиті вихованці обласної МАН отримали грамоти, а за підсумками робо-поєдинків, переможців відзначили почесними нагородами, кубками у двох категоріях: «Дистанційно керовані роботи» і «Автономні роботи», й усі учасники отримали солодкі подарунки.