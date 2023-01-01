Укрпошта випустила святкову марку «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»

Укрпошта випустила святкову марку «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі»
Ввели в обіг поштовий набір від «Укрпошти» – «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».

Спецпогашення провели на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Про це повідомили в пресслужбі «Укрпошти».

«Архітектура, що зберігає тисячолітню історію, та її пишне оздоблення додали знаменності процесу погашення», – зазначили у повідомленні.

Подія пройшла за участі митрополита Київського і всієї України Епіфанія, генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, заслуженого художника України Миколая Кочубея та директора Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка в Успенському соборі.

В «Укрпошті» зазначають, що 7 січня 2023 року Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, що завершилося виконанням українських колядок хором «Єдність».

«Ця подія стала відновленням історичної справедливості, адже ПЦУ є правонаступницею давньої Київської митрополії, якій належала святиня понад 600 років з моменту свого заснування. Крім того, до одного з найбільших християнських центрів нашої країни нарешті повернулася українська мова, що є вагомим внеском у збереження національно-духовної ідентичності кожного громадянина. На честь цього звершення, а ще з нагоди 950-річчя з часу закладення Успенського собору презентуємо новий поштовий випуск — «Українські колядки в Києво-Печерській Лаврі», – пояснюють творці поштового блоку.

На початку XVIII століття, після катастрофічної пожежі, храм він був перетворений на бароковий, а в 1941 – зруйнований вибухом. І лише у 2000-му – собор урочисто освячено після дворічної відбудови.

Сюжети поштового випуску, створені художником Миколаєм Кочубеєм, розповідають про унікальну історію головного лаврського собору: від заснування до відновлення, про традиції чернецтва, які заклали преподобні Антоній і Феодосій Печерські, а також про повернення святині, після довгих років окупації.



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Теги: марка, укрпошта
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