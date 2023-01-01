У Рованцях кросовер вилетів на зустрічну смугу і врізався у авто





Про це сайту новин Луцька і Волині



Аварія сталася 23 грудня навпроти ТЦ «Баобаб» у Рованцях.



На місці вже працює поліція. Рух на ділянці дещо ускладнений.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Про постраждалих інформації наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рованцях сталася ДТП: кросовер виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у «мазду».Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили очевидці.Аварія сталася 23 грудня навпроти ТЦ «Баобаб» у Рованцях.На місці вже працює поліція. Рух на ділянці дещо ускладнений.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Про постраждалих інформації наразі немає.

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