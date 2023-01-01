У Рованцях кросовер вилетів на зустрічну смугу і врізався у авто
Сьогодні, 14:13
У Рованцях сталася ДТП: кросовер виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у «мазду».
Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили очевидці.
Аварія сталася 23 грудня навпроти ТЦ «Баобаб» у Рованцях.
На місці вже працює поліція. Рух на ділянці дещо ускладнений.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Про постраждалих інформації наразі немає.
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Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили очевидці.
Аварія сталася 23 грудня навпроти ТЦ «Баобаб» у Рованцях.
На місці вже працює поліція. Рух на ділянці дещо ускладнений.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Про постраждалих інформації наразі немає.
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