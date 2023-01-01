У Рованцях кросовер вилетів на зустрічну смугу і врізався у авто

У Рованцях кросовер вилетів на зустрічну смугу і врізався у авто
У Рованцях сталася ДТП: кросовер виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у «мазду».

Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили очевидці.

Аварія сталася 23 грудня навпроти ТЦ «Баобаб» у Рованцях.

На місці вже працює поліція. Рух на ділянці дещо ускладнений.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Про постраждалих інформації наразі немає.

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Теги: ДТП, Рованці
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