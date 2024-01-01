Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура:



- в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

- по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура:- в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.- по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

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