Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура:
- в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
- по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура:
- в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
- по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
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