МОЗ влаштувало «таємну інспекцію» волинським лікарням

Волинські медичні заклади із «секретним» моніторинговим візитом відвідав перший заступник міністра охорони здоров’я УкраїниПро це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Міністерство інспектує медзаклади, у яких проводять лікування військовослужбовців, аби пересвідчитись у всебічному забезпеченні пацієнтів.Зауважимо, що для об’єктивної оцінки діяльності, заклади охорони здоров’я не були попереджені про візит. Тож Сергій Дубров побував у чотирьох медзакладх області, де безпосередньо на місці поспілкувався із пацієнтами, персоналом та керівниками.Зокрема, представник міністерства відвідав Володимирське ТМО, обласну клінічну лікарню, медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади та обласний госпіталь ветеранів війни.Сергій Дубров спілкувався із. Найперше цікавився, чи вистачає всього у плані харчування, а також, чи купують хлопці медикаменти за власний кошт. Особисто переглянув деякі з листків призначення пацієнтів – наскільки лікування відповідає протоколу.Коли один із чоловіків зауважив, що хотілось би більше випічки, посадовец відвідав їдальню медзакладу та ознайомився із меню.У спілкуванні із лікарями, середнім медичним персоналом та керівниками Сергій Дубров цікавився кадровим забезпеченням лікарень, обговорили внутрішні робочі моменти і технічне забезпечення.У підсумку перший заступник міністра охорони здоров’я України наголосив, що належне забезпечення військовослужбовців перебуває на постійному контролі міністерства. Організація безоплатного медикаментозного лікування та покращення харчування, якщо у цьому є потреба – завдання кожного із керівників медакладу.Тож такі візити моніторингові візити триватимуть.