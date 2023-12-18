«Тіньовий» танкерний флот росії зупинився через санкції





Про це повідомляє



Минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 50 танкерів. Близько половина з них не змогли завантажитися після того, як їх внесли у санкційний список.



Останньою "мішенню" санкцій став перевізник "совкомфлоту" NS Leader. Він розвернувся біля узбережжя Португалії 8 лютого, коли США розкрили його власника. Цей танкер прямував до російського порту в Балтійському морі.



У грудні 2022 року держави G7 встановили граничну ціну на нафту в $60 за барель. Це мало зберегти ринок російської нафти, але позбавити Москву нафтодоларів. Але повідомляють, що Кремль знайшов обхідні шляхи, а деякі західні компанії продовжували транспортувати національну нафту. Хоча вони не повинні цього робити, коли барелі торгувалися вище від порогу.



Вашингтон відповів на ситуацію посиленням санкцій і розслідуванням можливих порушень обмеження ціни. Унаслідок цього багатьох грецьких власників танкерів вивели з торгівлі. Зросла вартість фрахту й знижок до міжнародних котирувань.



Але залишаються судна, які взагалі припинили користуватися західними послугами. Це флот, на який західні регулятори ще не націлилися настільки агресивно.



Минулого тижня офіційний представник Великої Британії сказав, що країни, які погодилися на обмеження ціни, хочуть відштовхнути більше обсягів від тіньового флоту до західних постачальників послуг.



Цього місяця використають оновлену версію обмеження ціни, яка вимагає від судновласників і страховиків запитувати більше деталей про те, скільки трейдери фактично платять за вантаж і відповідні витрати на доставку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Половина танкерів нафтового флоту Росії припинили перевезення сировини через санкції США.Про це повідомляє Bloomberg Минулого року Міністерство фінансів США запровадило. Близько половина з них не змогли завантажитися після того, як їх внесли у санкційний список.Останньою "мішенню" санкцій став перевізник "совкомфлоту" NS Leader. Він розвернувся біля узбережжя Португалії 8 лютого, коли США розкрили його власника. Цей танкер прямував до російського порту в Балтійському морі.У грудні 2022 року держави G7 встановили граничну ціну на нафту в $60 за барель. Це мало зберегти ринок російської нафти, але позбавити Москву нафтодоларів. Але повідомляють, що Кремль знайшов обхідні шляхи, а деякі західні компанії продовжували транспортувати національну нафту. Хоча вони не повинні цього робити, коли барелі торгувалися вище від порогу.Вашингтон відповів на ситуацію посиленням санкцій і розслідуванням можливих порушень обмеження ціни. Унаслідок цього багатьох грецьких власників танкерів вивели з торгівлі. Зросла вартість фрахту й знижок до міжнародних котирувань.Але залишаються судна, які взагалі припинили користуватися західними послугами. Це флот, на який західні регулятори ще не націлилися настільки агресивно.Минулого тижня офіційний представник Великої Британії сказав, що країни, які погодилися на обмеження ціни, хочуть відштовхнути більше обсягів від тіньового флоту до західних постачальників послуг.Цього місяця використають оновлену версію обмеження ціни, яка вимагає від судновласників і страховиків запитувати більше деталей про те, скільки трейдери фактично платять за вантаж і відповідні витрати на доставку.

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