«Росія не голодує. Потрібно більше санкцій», – Буданов

«Росія не голодує. Потрібно більше санкцій», – Буданов
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов закликав посилити санкції проти росії через її війну проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Monde, пише LB.ua.

"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка <росії> може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - сказав Буданов.

У цьому контексті він наголосив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.

"Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - пояснив Буданов.

Раніше Польща закликала посилити санкції проти росії у відповідь на чергові обстріли.

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Теги: Росія, Україна, війна
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