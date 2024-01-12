«Росія не голодує. Потрібно більше санкцій», – Буданов

Кирило Буданов закликав посилити санкції проти росії через її війну проти України.



Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Monde, пише



"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка <росії> може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - сказав Буданов.



У цьому контексті він наголосив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.



"Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - пояснив Буданов.



Раніше Польща закликала посилити санкції проти росії у відповідь на чергові обстріли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник української військової розвідкизакликав посилити санкції проти росії через її війну проти України.Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Monde, пише LB.ua "Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка <росії> може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - сказав Буданов.У цьому контексті він наголосив, що нинішніх західних санкцій недостатньо."Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - пояснив Буданов.Раніше Польща закликала посилити санкції проти росії у відповідь на чергові обстріли.

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