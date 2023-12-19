У Польщі затримали підлітка з Чехії, який поїхав воювати за Україну

У Польщі затримали підлітка з Чехії, який поїхав воювати за Україну
У Польщі поліція затримала чеського 15-річного підлітка, який їхав воювати за Україну.

Про це повідомляє Seznam Zprаvy.

Повідомляють, що 15-річний підліток пішов з дому в середу, але до школи не прийшов, після чого батьки повідомили про це поліцію й надали опис сина.

Польська поліція встановила місцеперебування телефону хлопця та з'ясувала, що він перебуває в польському Перемишлі, неподалік від кордону з Україною.


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Теги: війна, світ
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