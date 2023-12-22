Волинь – у ТОП-5 областей за цифровізацією

Міністерство цифрової трансформації України підсумувало результати роботи 2023 року за Індексом цифрової трансформації регіонів. Волинь опинилася у ТОП-5 українських регіонів.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян. Дослідження Індексу відображає результати роботи CDTO і цифрових команд ОВА за рік за новими показниками вимірювання, зокрема у сферах охорони здоров’я, цивільної безпеки та доступності адміністративних послуг.Відтак, Волинь посіла четверте місце за індексом цифрової трансформації у регіоні. Зокрема, впродовж минулого року в області успішно реалізували близько 20«Успіх Волині – це активна співпраця ОВА, громад, міжнародних партнерів, ІТ-бізнесу, науковців, молоді», – зазначила заступниця голови ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціі (CDTO)Мінцифри додає, що індекс є одним з інструментів вимірювання рівня цифрової трансформації в державі. Запропонована методика ґрунтується на комплексному підході та дає змогу вимірювати як цифрові послуги, так й інфраструктуру, а також процес оцифрування в ОВА та територіальних громадах. Максимальний можливий індекс – 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації органів місцевого самоврядування.Результати дослідження демонструють, що Індекс у межах України в середньому становить 0.632 бали. Найвище значення зафіксовано в Дніпропетровській (0.908), Львівській (0.891), Полтавській (0.833) та Волинській (0.831) областях.