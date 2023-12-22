Волинь – у ТОП-5 областей за цифровізацією
Сьогодні, 12:26
Міністерство цифрової трансформації України підсумувало результати роботи 2023 року за Індексом цифрової трансформації регіонів. Волинь опинилася у ТОП-5 українських регіонів.
Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.
Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян. Дослідження Індексу відображає результати роботи CDTO і цифрових команд ОВА за рік за новими показниками вимірювання, зокрема у сферах охорони здоров’я, цивільної безпеки та доступності адміністративних послуг.
Відтак, Волинь посіла четверте місце за індексом цифрової трансформації у регіоні. Зокрема, впродовж минулого року в області успішно реалізували близько 20 цифрових проєктів.
«Успіх Волині – це активна співпраця ОВА, громад, міжнародних партнерів, ІТ-бізнесу, науковців, молоді», – зазначила заступниця голови ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціі (CDTO) Вікторія Левчук.
Мінцифри додає, що індекс є одним з інструментів вимірювання рівня цифрової трансформації в державі. Запропонована методика ґрунтується на комплексному підході та дає змогу вимірювати як цифрові послуги, так й інфраструктуру, а також процес оцифрування в ОВА та територіальних громадах. Максимальний можливий індекс – 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації органів місцевого самоврядування.
Результати дослідження демонструють, що Індекс у межах України в середньому становить 0.632 бали. Найвище значення зафіксовано в Дніпропетровській (0.908), Львівській (0.891), Полтавській (0.833) та Волинській (0.831) областях.
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Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.
Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян. Дослідження Індексу відображає результати роботи CDTO і цифрових команд ОВА за рік за новими показниками вимірювання, зокрема у сферах охорони здоров’я, цивільної безпеки та доступності адміністративних послуг.
Відтак, Волинь посіла четверте місце за індексом цифрової трансформації у регіоні. Зокрема, впродовж минулого року в області успішно реалізували близько 20 цифрових проєктів.
«Успіх Волині – це активна співпраця ОВА, громад, міжнародних партнерів, ІТ-бізнесу, науковців, молоді», – зазначила заступниця голови ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціі (CDTO) Вікторія Левчук.
Мінцифри додає, що індекс є одним з інструментів вимірювання рівня цифрової трансформації в державі. Запропонована методика ґрунтується на комплексному підході та дає змогу вимірювати як цифрові послуги, так й інфраструктуру, а також процес оцифрування в ОВА та територіальних громадах. Максимальний можливий індекс – 1 бал, він відображає показники спроможності в економіці, цифрових навичках, інфраструктурі, публічних послугах та цифровій трансформації органів місцевого самоврядування.
Результати дослідження демонструють, що Індекс у межах України в середньому становить 0.632 бали. Найвище значення зафіксовано в Дніпропетровській (0.908), Львівській (0.891), Полтавській (0.833) та Волинській (0.831) областях.
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