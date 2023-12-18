На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим

На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
На Волині в селищі Голоби збирають використані упаковки з-під дитячих фруктових пюре, майонезів, соусів, кетчупів для виготовлення багаторазових хімічних грілок для військових.

Ініціативу збору дой-паків та паучів у Голобах розпочала місцева мешканка Наталія Жильчук.

Інформаційному агентству ВолиньPost жінка розповіла, що така ініціатива зараз поширюється усією країною.

«Якщо про бляшанки з-під консерв, які використовуються для виготовлення окопних свічок, знає багато, то про ось такі дой-паки, які можна використовувати для виготовлення багаторазових хімічних грілок, знає дуже мало людей», - каже пані Наталія.
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим


Чоловік голобчанки Наталії Жильчук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни, нині перебуває на Запорізькому напрямку. Тож у вільний від роботи час жінка волонтерить, а останній місяць збирає дой-паки, миє та відправляє на Херсонщину, де їх наповнюють хімічними речовинами та передають військовим на передову.

«Головне, аби в оцих упаковках з-під майонезів, соусів, згущеного молока, дитячих пюре, рідкого мила була кришечка, яка закручується», - зауважує голобчанка.
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим


Окрім дой-паків, Наталія збирає також коробочки від кіндерів та пластикові застібки від пакування хліба.
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим

На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим


«Коробочки від кіндерів я відправляю волонтерам на Київщину, вони наповнюють їх різними мазями для військових. А оці затискачі від хліба відправляємо хлопцям, які виготовляють дрони – це важливі для них речі, які суттєво знижуть вартість дронів», - наголосила пані Наталія.

Першу партію зібраних дой-паків волонтерка уже відправила, але каже, що потреба у хімічних грілках велика, тож збір триває.

«Ми разом з дітьми збираємо, миємо, знайомі мої вже знають, що нам потрібні такі дой-паки… В фейсбуці вже написала, люди з Луцька будуть висилати… Це ж не важко не викидати в смітник, тим більше, що зараз хімічні грілки дуже потрібні на передовій, бо сильні морози і хлопцям холодно», - наголосила волонтерка.

Якщо ви хочете долучитися до збору дой-паків, телефонуйте Наталії Жильчук за номерами 0987306901 або 0501715002.

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Теги: дой-паки, фруктові пюре, збір, хімічні грілки, ЗСУ, вибір редактора
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