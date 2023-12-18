На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Сьогодні, 12:31
На Волині в селищі Голоби збирають використані упаковки з-під дитячих фруктових пюре, майонезів, соусів, кетчупів для виготовлення багаторазових хімічних грілок для військових.
Ініціативу збору дой-паків та паучів у Голобах розпочала місцева мешканка Наталія Жильчук.
Інформаційному агентству ВолиньPost жінка розповіла, що така ініціатива зараз поширюється усією країною.
«Якщо про бляшанки з-під консерв, які використовуються для виготовлення окопних свічок, знає багато, то про ось такі дой-паки, які можна використовувати для виготовлення багаторазових хімічних грілок, знає дуже мало людей», - каже пані Наталія.
Чоловік голобчанки Наталії Жильчук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни, нині перебуває на Запорізькому напрямку. Тож у вільний від роботи час жінка волонтерить, а останній місяць збирає дой-паки, миє та відправляє на Херсонщину, де їх наповнюють хімічними речовинами та передають військовим на передову.
«Головне, аби в оцих упаковках з-під майонезів, соусів, згущеного молока, дитячих пюре, рідкого мила була кришечка, яка закручується», - зауважує голобчанка.
Окрім дой-паків, Наталія збирає також коробочки від кіндерів та пластикові застібки від пакування хліба.
«Коробочки від кіндерів я відправляю волонтерам на Київщину, вони наповнюють їх різними мазями для військових. А оці затискачі від хліба відправляємо хлопцям, які виготовляють дрони – це важливі для них речі, які суттєво знижуть вартість дронів», - наголосила пані Наталія.
Першу партію зібраних дой-паків волонтерка уже відправила, але каже, що потреба у хімічних грілках велика, тож збір триває.
«Ми разом з дітьми збираємо, миємо, знайомі мої вже знають, що нам потрібні такі дой-паки… В фейсбуці вже написала, люди з Луцька будуть висилати… Це ж не важко не викидати в смітник, тим більше, що зараз хімічні грілки дуже потрібні на передовій, бо сильні морози і хлопцям холодно», - наголосила волонтерка.
Якщо ви хочете долучитися до збору дой-паків, телефонуйте Наталії Жильчук за номерами 0987306901 або 0501715002.
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Ініціативу збору дой-паків та паучів у Голобах розпочала місцева мешканка Наталія Жильчук.
Інформаційному агентству ВолиньPost жінка розповіла, що така ініціатива зараз поширюється усією країною.
«Якщо про бляшанки з-під консерв, які використовуються для виготовлення окопних свічок, знає багато, то про ось такі дой-паки, які можна використовувати для виготовлення багаторазових хімічних грілок, знає дуже мало людей», - каже пані Наталія.
Чоловік голобчанки Наталії Жильчук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни, нині перебуває на Запорізькому напрямку. Тож у вільний від роботи час жінка волонтерить, а останній місяць збирає дой-паки, миє та відправляє на Херсонщину, де їх наповнюють хімічними речовинами та передають військовим на передову.
«Головне, аби в оцих упаковках з-під майонезів, соусів, згущеного молока, дитячих пюре, рідкого мила була кришечка, яка закручується», - зауважує голобчанка.
Окрім дой-паків, Наталія збирає також коробочки від кіндерів та пластикові застібки від пакування хліба.
«Коробочки від кіндерів я відправляю волонтерам на Київщину, вони наповнюють їх різними мазями для військових. А оці затискачі від хліба відправляємо хлопцям, які виготовляють дрони – це важливі для них речі, які суттєво знижуть вартість дронів», - наголосила пані Наталія.
Першу партію зібраних дой-паків волонтерка уже відправила, але каже, що потреба у хімічних грілках велика, тож збір триває.
«Ми разом з дітьми збираємо, миємо, знайомі мої вже знають, що нам потрібні такі дой-паки… В фейсбуці вже написала, люди з Луцька будуть висилати… Це ж не важко не викидати в смітник, тим більше, що зараз хімічні грілки дуже потрібні на передовій, бо сильні морози і хлопцям холодно», - наголосила волонтерка.
Якщо ви хочете долучитися до збору дой-паків, телефонуйте Наталії Жильчук за номерами 0987306901 або 0501715002.
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