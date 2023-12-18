На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим

На Волині в селищі Голоби збирають використані упаковки з-під дитячих фруктових пюре, майонезів, соусів, кетчупів для виготовлення багаторазових хімічних грілок для військових.Ініціативу збору дой-паків та паучів у Голобах розпочала місцева мешканкажінка розповіла, що така ініціатива зараз поширюється усією країною., - каже пані Наталія.Чоловік голобчанки Наталії Жильчук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни, нині перебуває на Запорізькому напрямку. Тож у вільний від роботи час жінка волонтерить, а останній місяць збирає дой-паки, миє та відправляє на Херсонщину, де їх наповнюють хімічними речовинами та передають військовим на передову., - зауважує голобчанка.Окрім дой-паків, Наталія збирає також коробочки від кіндерів та пластикові застібки від пакування хліба.«Коробочки від кіндерів я відправляю волонтерам на Київщину, вони наповнюють їх різними мазями для військових. А оці затискачі від хліба відправляємо хлопцям, які виготовляють дрони – це важливі для них речі, які суттєво знижуть вартість дронів», - наголосила пані Наталія.Першу партію зібраних дой-паків волонтерка уже відправила, але каже, що потреба у хімічних грілках велика, тож збір триває.«Ми разом з дітьми збираємо, миємо, знайомі мої вже знають, що нам потрібні такі дой-паки… В фейсбуці вже написала, люди з Луцька будуть висилати… Це ж не важко не викидати в смітник, тим більше, що зараз хімічні грілки дуже потрібні на передовій, бо сильні морози і хлопцям холодно», - наголосила волонтерка.Якщо ви хочете долучитися до збору дой-паків, телефонуйте Наталії Жильчук за номерами 0987306901 або 0501715002.