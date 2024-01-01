У Луцьку «монетного» контрабандиста оштрафували на 30 тисяч
Сьогодні, 11:34
Чоловіка, який намагався незаконно вивезти у Польщу колекцію старовинних монет, у Луцьку оштрафували на 30 тисяч гривень.
Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.
Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений Ігор Єрмаченко має освіту культурознавця, є членом всеукраїнської спілки колекціонерів, а також автором книг-каталогів з нумізматики. На початку листопада 2022 року він вирішив вивезти з України в Польщу колекцію з 444 монет. Найстаріша з них і найбільш цінна – монета пенязь XIV століття, викарбувана у Волинському князівстві.
Колекцію він спакував у пакет, а тоді передав перевізнику, який, як вважає слідство, не знав про вміст пакунка. Перевізник передав його своєму водієві, що прямував із Дніпра до Польщі. Однак, в пункті пропуску «Рава-Руська» колекцію виявили під час митно-прикордонного контролю.
Щодо Ігоря Єрмаченка розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 201 ККУ (закінчений замах на контрабанду). В процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання.
На засіданні 8 січня суддя Катерина Камінська цю угоду затвердила. Чоловіка оштрафували на 30 тис. грн. Усю колекцію монет постановили конфіскувати і передати в Волинський краєзнавчий музей. Окрім цього, підсудний повинен сплатити 102 тис. грн за проведені під час слідства мистецтвознавчі експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.
Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений Ігор Єрмаченко має освіту культурознавця, є членом всеукраїнської спілки колекціонерів, а також автором книг-каталогів з нумізматики. На початку листопада 2022 року він вирішив вивезти з України в Польщу колекцію з 444 монет. Найстаріша з них і найбільш цінна – монета пенязь XIV століття, викарбувана у Волинському князівстві.
Колекцію він спакував у пакет, а тоді передав перевізнику, який, як вважає слідство, не знав про вміст пакунка. Перевізник передав його своєму водієві, що прямував із Дніпра до Польщі. Однак, в пункті пропуску «Рава-Руська» колекцію виявили під час митно-прикордонного контролю.
Щодо Ігоря Єрмаченка розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 201 ККУ (закінчений замах на контрабанду). В процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання.
На засіданні 8 січня суддя Катерина Камінська цю угоду затвердила. Чоловіка оштрафували на 30 тис. грн. Усю колекцію монет постановили конфіскувати і передати в Волинський краєзнавчий музей. Окрім цього, підсудний повинен сплатити 102 тис. грн за проведені під час слідства мистецтвознавчі експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Росія не голодує. Потрібно більше санкцій», – Буданов
Сьогодні, 11:55
У Луцьку «монетного» контрабандиста оштрафували на 30 тисяч
Сьогодні, 11:34
Зрадницю, яка передала окупантам швидкі для депортації дітей, затримали на кордоні при спробі втечі
Сьогодні, 11:15
Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч, – Садовий
Сьогодні, 10:50