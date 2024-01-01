У Луцьку «монетного» контрабандиста оштрафували на 30 тисяч





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Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений Ігор Єрмаченко має освіту культурознавця, є членом всеукраїнської спілки колекціонерів, а також автором книг-каталогів з нумізматики. На початку листопада 2022 року він вирішив вивезти з України в Польщу колекцію з 444 монет. Найстаріша з них і найбільш цінна – монета пенязь XIV століття, викарбувана у Волинському князівстві.



Колекцію він спакував у пакет, а тоді передав перевізнику, який, як вважає слідство, не знав про вміст пакунка. Перевізник передав його своєму водієві, що прямував із Дніпра до Польщі. Однак, в пункті пропуску «Рава-Руська» колекцію виявили під час митно-прикордонного контролю.



Щодо Ігоря Єрмаченка розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 201 ККУ (закінчений замах на контрабанду). В процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання.



На засіданні 8 січня суддя Катерина Камінська цю угоду затвердила. Чоловіка оштрафували на 30 тис. грн. Усю колекцію монет постановили конфіскувати і передати в Волинський краєзнавчий музей. Окрім цього, підсудний повинен сплатити 102 тис. грн за проведені під час слідства мистецтвознавчі експертизи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіка, який намагався незаконно вивезти у Польщу колекцію старовинних монет, у Луцьку оштрафували на 30 тисяч гривень.Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачениймає освіту культурознавця, є членом всеукраїнської спілки колекціонерів, а також автором книг-каталогів з нумізматики. На початку листопада 2022 року він вирішив вивезти з України в Польщу колекцію з 444 монет. Найстаріша з них і найбільш цінна – монета пенязь XIV століття, викарбувана у Волинському князівстві.Колекцію він спакував у пакет, а тоді передав перевізнику, який, як вважає слідство, не знав про вміст пакунка. Перевізник передав його своєму водієві, що прямував із Дніпра до Польщі. Однак, в пункті пропуску «Рава-Руська» колекцію виявили під час митно-прикордонного контролю.Щодо Ігоря Єрмаченка розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 201 ККУ (). В процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав провину та погодився на обумовлене сторонами покарання.На засіданні 8 січня суддяцю угоду затвердила. Чоловіка оштрафували на 30 тис. грн. Усю колекцію монет постановили конфіскувати і передати в Волинський краєзнавчий музей. Окрім цього, підсудний повинен сплатити 102 тис. грн за проведені під час слідства мистецтвознавчі експертизи.

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