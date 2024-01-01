Зрадницю, яка передала окупантам швидкі для депортації дітей, затримали на кордоні при спробі втечі

Працівники СБУ затримали ексчиновницю, яка віддала рашистам автопарк «швидких» для депортації українських дітей до рф.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Служба безпеки запобігла втечі з України ексчиновниці із Херсона, яка допомагала рашистам в окупованому місті.вдалося затримати на прикордонному пункті пропуску «Краківець» на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС.За матеріалами справи, ця жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги.Для цього власноруч підписала відповідне «розпорядження» для видимості законності процедури.Крім цього фігурантка сприяла рашистам у масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до росії.Таким чином вони маскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту.Також командування окупаційних угруповань рф залучало швидкі для евакуації поранених загарбників з передової до військових шпиталів країни-агресора.Крім того, напередодні звільнення Херсона російські війська переправили викрадені медавтомобілі на лівий берег р. Дніпро, де поставили їх «на баланс» адміністрації гауляйтера Сальдо.Після деокупації міста поплічниця ворога залишилась у Херсоні, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючись статусом «поза політикою».Проте наприкінці літа 2023 року вона виїхала до Львова і оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа.Згодом фігурантка вирішила втекти за кордон через пункт пропуску «Краківець», де її й затримали співробітники Служби безпеки та Національної поліції.При обшуках за адресами проживання фігурантки у Львові та Херсоні вилучено флеш-носії та документи із доказами злочинної діяльності.Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.