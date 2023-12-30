У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин, пише



"Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається. Звісно ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску "Шегині". (...) Станом на ранок сьогодні 1000 вантажних засобів перебувало навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів – навпроти тих напрямків, що продовжують блокуватися", - йдеться в повідомленні.



6 січня Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.



Польська сторона увечері 6 січня припинила блокування пункту пропуску "Медика-Шегині".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На КПП "Медика-Шегині", який польські фемери припинили блокувати, черга з автівок більша, ніж на трьох заблокованих пунктах пропуску.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Українив ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда "Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається. Звісно ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску "Шегині". (...) Станом на ранок сьогодні 1000 вантажних засобів перебувало навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів – навпроти тих напрямків, що продовжують блокуватися", - йдеться в повідомленні.6 січня Міністр сільського господарства Польщіта представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.Польська сторона увечері 6 січня припинила блокування пункту пропуску "Медика-Шегині".

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