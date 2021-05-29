Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч, – Садовий

Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч, – Садовий
Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою.

Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Львів'яни, 50 тисяч
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