Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч, – Садовий





Про це Андрій Садовий.



"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою.



Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - йдеться в повідомленні.

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