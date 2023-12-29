ВАКС лишив під вартою учасника банди контрабандистів із Волині

Андрія Радобенка, якого НАБУ і САП підозрюють в участі у злочинній організації колишнього працівника Служби безпеки України Олександра Громика, що займалася контрабандою.



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Як відомо, антикорупційний суд узяв під варту Радобенка з альтернативою 8,052 млн грн застави. Захисник підозрюваного просив суд зменшити заставу до 2,2 млн грн. За його словами, сума в 8,052 млн грн є непомірною для підозрюваного. Прокурор САП заперечував проти задоволення клопотання.



«У задоволенні клопотання відмовити», – йдеться в рішенні.



Раніше суд заарештував організатора і керівника злочинної організації експрацівника СБУ Олександра Громика.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ВАКС залишив під вартою, якого НАБУ і САП підозрюють вколишнього працівника Служби безпеки України, що займалася контрабандою.Про це повідомляє « Слово і діло ».Як відомо, антикорупційний суд узяв під варту Радобенка з альтернативою 8,052 млн грн застави. Захисник підозрюваного просив суд зменшити заставу до 2,2 млн грн. За його словами, сума в 8,052 млн грн є непомірною для підозрюваного. Прокурор САП заперечував проти задоволення клопотання.«У задоволенні клопотання відмовити», – йдеться в рішенні.Раніше суд заарештував організатора і керівника злочинної організації експрацівника СБУ Олександра Громика.Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

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