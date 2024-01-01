Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам
Сьогодні, 17:28
Сьогодні, 13 лютого, одразу три військові частини Збройних сил України отримали матеріально-технічну допомогу від Луцької міської ради.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Зокрема, для потреб військовослужбовців в/ч А1008 (2-го стрілецького батальйону) передано 12 акумуляторів різної модифікації, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Covbo та 8 автомобільних шин.
Позашляховик Volkswagen Amarok та 10 лазерних пошукових прожекторів Bandera Flashlight BFL 280.1X отримали від міського голови Ігоря Поліщука представники 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
“Машину та прожектори військові будуть використовувати для боротьби з різними літальними безпілотними апаратами типу Shahed, які, не дай Боже, можуть бути поряд з нашим містом чи на території нашої області. Нам надійшов запит на кілька таких автомобілів, зараз придбали один. Ще закупимо спеціальні зарядні станції та ще один автомобіль і передамо згодом”, - сказав міський голова Ігор Поліщук.
Також три потужні прожектори отримали сьогодні й військовослужбовці в/ч А0864.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Зокрема, для потреб військовослужбовців в/ч А1008 (2-го стрілецького батальйону) передано 12 акумуляторів різної модифікації, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Covbo та 8 автомобільних шин.
Позашляховик Volkswagen Amarok та 10 лазерних пошукових прожекторів Bandera Flashlight BFL 280.1X отримали від міського голови Ігоря Поліщука представники 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
“Машину та прожектори військові будуть використовувати для боротьби з різними літальними безпілотними апаратами типу Shahed, які, не дай Боже, можуть бути поряд з нашим містом чи на території нашої області. Нам надійшов запит на кілька таких автомобілів, зараз придбали один. Ще закупимо спеціальні зарядні станції та ще один автомобіль і передамо згодом”, - сказав міський голова Ігор Поліщук.
Також три потужні прожектори отримали сьогодні й військовослужбовці в/ч А0864.
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