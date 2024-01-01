Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам

Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам
Сьогодні, 13 лютого, одразу три військові частини Збройних сил України отримали матеріально-технічну допомогу від Луцької міської ради.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Зокрема, для потреб військовослужбовців в/ч А1008 (2-го стрілецького батальйону) передано 12 акумуляторів різної модифікації, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Covbo та 8 автомобільних шин.
Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам
Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам

Позашляховик Volkswagen Amarok та 10 лазерних пошукових прожекторів Bandera Flashlight BFL 280.1X отримали від міського голови Ігоря Поліщука представники 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.



“Машину та прожектори військові будуть використовувати для боротьби з різними літальними безпілотними апаратами типу Shahed, які, не дай Боже, можуть бути поряд з нашим містом чи на території нашої області. Нам надійшов запит на кілька таких автомобілів, зараз придбали один. Ще закупимо спеціальні зарядні станції та ще один автомобіль і передамо згодом”, - сказав міський голова Ігор Поліщук.
Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам

Також три потужні прожектори отримали сьогодні й військовослужбовці в/ч А0864.
Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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