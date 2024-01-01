Із Луцька передали допомогу трьом військовим частинам

Сьогодні, 13 лютого, одразу три військові частини Збройних сил Українивід Луцької міської ради.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Зокрема, для потреб військовослужбовців в/ч А1008 (2-го стрілецького батальйону) передано 12 акумуляторів різної модифікації, 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Covbo та 8 автомобільних шин.Позашляховик Volkswagen Amarok та 10 лазерних пошукових прожекторів Bandera Flashlight BFL 280.1X отримали від міського голови Ігоря Поліщука представники 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.“Машину та прожектори військові будуть використовувати для боротьби з різними літальними безпілотними апаратами типу Shahed, які, не дай Боже, можуть бути поряд з нашим містом чи на території нашої області. Нам надійшов запит на кілька таких автомобілів, зараз придбали один. Ще закупимо спеціальні зарядні станції та ще один автомобіль і передамо згодом”, - сказав міський головаТакож три потужні прожектори отримали сьогодні й військовослужбовці в/ч А0864.