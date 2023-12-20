Росія оголосила в розшук мера Луцька і більшість депутатів міськради

Ігоря Поліщука та три десятки депутатів міськради.



Про це пише



Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук близько 30 депутатів Луцької міської ради. Видання «Медіазона» проаналізувало увесь список розшуку російського МВС, де й опинилися луцькі обранці.



Загалом у списку опинилося 176 українців, а 165 з них – це політики та військові. Волинян же зібралось аж 29.



«Найчисленніша група іноземців, яких розшукують московські МВС, – це українці. «Медіазона» виявила у цьому списку щонайменше 176 громадян України, яких заочно переслідують за участь у війні, близькість до влади країни чи навіть за публічні висловлювання», – йдеться у тексті.



Ось перелік луцьких владців, яких розшукує мвс росії:



- Авраменко Андрій Миколайович, депутат міськради Луцька;

- Гнетньов Ігор Васильович, депутат міськради Луцька;

- Дацюк Юлія Миколаївна, депутатка міськради Луцька;

- Демидюк Сергій Павлович, перший заступник голови ДСНС у Волинської області;

- Доманська Алла Григорівна, депутатка міськради Луцька;

- Дуда Микола Григорович, депутат міськради Луцька;

- Жупанюк Алла Юріївна, депутатка міськради Луцька;

- Каньовська Лілія Степанівна, депутатка міськради Луцька;

- Козлюк Олександр Євгенович, депутат міськради Луцька;

- Колковська Ірина Василівна, депутатка міськради Луцька;

- Кравчук Роман Петрович, депутат міськради Луцька;

- Курілін Ігор Анатолійович, депутат міськради Луцька;

- Ліщинська Оксана Петрівна, депутатка міськради Луцька;

- Лучик Андрій Олегович, депутат міськради Луцька;

- Майборода Вікторія Марківна, депутатка міськради Луцька;

- Малютіна Валентина Аркадіївна, депутатка міськради Луцька;

- Надточій Алла Володимирівна, депутатка міськради Луцька;

- Наход Михайло Андрійович, депутат міськради Луцька;

- Поліщук Ігор Ігорович, мер Луцька;

- Руднік Оксана Петрівна, депутатка міськради Луцька;

- Сачковська Юлія Іванівна, депутатка міськради Луцька;

- Степанюк Оксана Миколаївна, депутатка міськради Луцька;

- Тарасюк Олег Миколайович, депутат міськради Луцька;

- Туз Веніамін Веніамінович, директор департаменту містобудування Луцькради;

- Хаймик Валентин Федорович, депутат міськради Луцька;

- Чебелюк Ірина Іванівна, депутатка міськради Луцька;

- Шкльода Катерина Олександрівна, депутатка міськради Луцька;

- Щур Михайло Васильович, депутат міськради Луцька;

- Яручик Микола Олександрович, депутат міськради Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство внутрішніх справ російської федерації розшукує луцького мерата три десятки депутатів міськради.Про це пише Конкурент Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук близько 30 депутатів Луцької міської ради. Видання «Медіазона» проаналізувало увесь список розшуку російського МВС, де й опинилися луцькі обранці.Загалом у списку опинилося 176 українців, а 165 з них – це політики та військові. Волинян же зібралось аж 29.«Найчисленніша група іноземців, яких розшукують московські МВС, – це українці. «Медіазона» виявила у цьому списку щонайменше 176 громадян України, яких заочно переслідують за участь у війні, близькість до влади країни чи навіть за публічні висловлювання», – йдеться у тексті.Ось перелік, яких розшукує мвс росії:, депутат міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, перший заступник голови ДСНС у Волинської області;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, мер Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, директор департаменту містобудування Луцькради;, депутат міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутатка міськради Луцька;, депутат міськради Луцька;, депутат міськради Луцька.

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