Росія оголосила в розшук мера Луцька і більшість депутатів міськради
Сьогодні, 16:33
Міністерство внутрішніх справ російської федерації розшукує луцького мера Ігоря Поліщука та три десятки депутатів міськради.
Про це пише Конкурент.
Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук близько 30 депутатів Луцької міської ради. Видання «Медіазона» проаналізувало увесь список розшуку російського МВС, де й опинилися луцькі обранці.
Загалом у списку опинилося 176 українців, а 165 з них – це політики та військові. Волинян же зібралось аж 29.
«Найчисленніша група іноземців, яких розшукують московські МВС, – це українці. «Медіазона» виявила у цьому списку щонайменше 176 громадян України, яких заочно переслідують за участь у війні, близькість до влади країни чи навіть за публічні висловлювання», – йдеться у тексті.
Ось перелік луцьких владців, яких розшукує мвс росії:
- Авраменко Андрій Миколайович, депутат міськради Луцька;
- Гнетньов Ігор Васильович, депутат міськради Луцька;
- Дацюк Юлія Миколаївна, депутатка міськради Луцька;
- Демидюк Сергій Павлович, перший заступник голови ДСНС у Волинської області;
- Доманська Алла Григорівна, депутатка міськради Луцька;
- Дуда Микола Григорович, депутат міськради Луцька;
- Жупанюк Алла Юріївна, депутатка міськради Луцька;
- Каньовська Лілія Степанівна, депутатка міськради Луцька;
- Козлюк Олександр Євгенович, депутат міськради Луцька;
- Колковська Ірина Василівна, депутатка міськради Луцька;
- Кравчук Роман Петрович, депутат міськради Луцька;
- Курілін Ігор Анатолійович, депутат міськради Луцька;
- Ліщинська Оксана Петрівна, депутатка міськради Луцька;
- Лучик Андрій Олегович, депутат міськради Луцька;
- Майборода Вікторія Марківна, депутатка міськради Луцька;
- Малютіна Валентина Аркадіївна, депутатка міськради Луцька;
- Надточій Алла Володимирівна, депутатка міськради Луцька;
- Наход Михайло Андрійович, депутат міськради Луцька;
- Поліщук Ігор Ігорович, мер Луцька;
- Руднік Оксана Петрівна, депутатка міськради Луцька;
- Сачковська Юлія Іванівна, депутатка міськради Луцька;
- Степанюк Оксана Миколаївна, депутатка міськради Луцька;
- Тарасюк Олег Миколайович, депутат міськради Луцька;
- Туз Веніамін Веніамінович, директор департаменту містобудування Луцькради;
- Хаймик Валентин Федорович, депутат міськради Луцька;
- Чебелюк Ірина Іванівна, депутатка міськради Луцька;
- Шкльода Катерина Олександрівна, депутатка міськради Луцька;
- Щур Михайло Васильович, депутат міськради Луцька;
- Яручик Микола Олександрович, депутат міськради Луцька.
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Про це пише Конкурент.
Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук близько 30 депутатів Луцької міської ради. Видання «Медіазона» проаналізувало увесь список розшуку російського МВС, де й опинилися луцькі обранці.
Загалом у списку опинилося 176 українців, а 165 з них – це політики та військові. Волинян же зібралось аж 29.
«Найчисленніша група іноземців, яких розшукують московські МВС, – це українці. «Медіазона» виявила у цьому списку щонайменше 176 громадян України, яких заочно переслідують за участь у війні, близькість до влади країни чи навіть за публічні висловлювання», – йдеться у тексті.
Ось перелік луцьких владців, яких розшукує мвс росії:
- Авраменко Андрій Миколайович, депутат міськради Луцька;
- Гнетньов Ігор Васильович, депутат міськради Луцька;
- Дацюк Юлія Миколаївна, депутатка міськради Луцька;
- Демидюк Сергій Павлович, перший заступник голови ДСНС у Волинської області;
- Доманська Алла Григорівна, депутатка міськради Луцька;
- Дуда Микола Григорович, депутат міськради Луцька;
- Жупанюк Алла Юріївна, депутатка міськради Луцька;
- Каньовська Лілія Степанівна, депутатка міськради Луцька;
- Козлюк Олександр Євгенович, депутат міськради Луцька;
- Колковська Ірина Василівна, депутатка міськради Луцька;
- Кравчук Роман Петрович, депутат міськради Луцька;
- Курілін Ігор Анатолійович, депутат міськради Луцька;
- Ліщинська Оксана Петрівна, депутатка міськради Луцька;
- Лучик Андрій Олегович, депутат міськради Луцька;
- Майборода Вікторія Марківна, депутатка міськради Луцька;
- Малютіна Валентина Аркадіївна, депутатка міськради Луцька;
- Надточій Алла Володимирівна, депутатка міськради Луцька;
- Наход Михайло Андрійович, депутат міськради Луцька;
- Поліщук Ігор Ігорович, мер Луцька;
- Руднік Оксана Петрівна, депутатка міськради Луцька;
- Сачковська Юлія Іванівна, депутатка міськради Луцька;
- Степанюк Оксана Миколаївна, депутатка міськради Луцька;
- Тарасюк Олег Миколайович, депутат міськради Луцька;
- Туз Веніамін Веніамінович, директор департаменту містобудування Луцькради;
- Хаймик Валентин Федорович, депутат міськради Луцька;
- Чебелюк Ірина Іванівна, депутатка міськради Луцька;
- Шкльода Катерина Олександрівна, депутатка міськради Луцька;
- Щур Михайло Васильович, депутат міськради Луцька;
- Яручик Микола Олександрович, депутат міськради Луцька.
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