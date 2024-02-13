Росія має запаси танків ще на 3 роки війни, – ЗМІ





Про це пише



"Москва змогла обміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складу зі швидкістю, яка іноді сягала 90 танків на місяць", - йдеться в повідомленні.



У доповіді зазначається, що Україна також зазнала значних втрат від початку вторгнення в лютому 2022 року, але західні військові поставки дозволили їй підтримувати запаси, одночасно підвищуючи їхню якість.



Аналітики підрахували, що наявні в росії запаси означають, що росія "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від її здатності виробляти нову техніку".



Зокрема, говориться у доповіді, росія має 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4 000 знаходяться на зберіганні.



"Ситуація підкреслює зростаюче відчуття тупикової ситуації в бойових діях, яка може зберегтися протягом 2024 року", - йдеться у доповіді.



За даними Генштабу ЗСУ, станом на 13 лютого російські загарбники вже втратили в Україні 6 424 танків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила понад 3000 танків за час війни в Україні, але має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах для заміни і потенційно зможе витримати ще 3 роки важких втрат, говориться у доповіді "Військовий баланс" Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні.Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters."Москва змогла обміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складу зі швидкістю, яка іноді сягала 90 танків на місяць", - йдеться в повідомленні.У доповіді зазначається, що Україна також зазнала значних втрат від початку вторгнення в лютому 2022 року, але західні військові поставки дозволили їй підтримувати запаси, одночасно підвищуючи їхню якість.Аналітики підрахували, що наявні в росії запаси означають, що росія "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від її здатності виробляти нову техніку".Зокрема, говориться у доповіді, росія має 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4 000 знаходяться на зберіганні."Ситуація підкреслює зростаюче відчуття тупикової ситуації в бойових діях, яка може зберегтися протягом 2024 року", - йдеться у доповіді.За даними Генштабу ЗСУ, станом на 13 лютого російські загарбники вже втратили в Україні 6 424 танків.

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