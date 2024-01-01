Україна досі вважає полоненими людей зі «списку Іл-76», яких росія оголосила загиблими, – розвідка

Україна досі вважає полоненими людей зі «списку Іл-76», яких росія оголосила загиблими, – розвідка
Військові, яких росія оголосила нібито загиблими після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, незмінно вважаються військовополоненими.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, пише Громадське.

У військовій розвідці підтвердили, що 65 імен зі списку справді належать українським оборонцям, які перебувають у російському полоні. Падіння Іл-76 та заяви росії ніяк не вплинули на їхній статус військовополонених, пояснив Юсов.

Водночас, за інформацією ГУР, цих 65 військових справді подавали на обмін, який скасували через падіння військового літака у рф.

«Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів», — заявив Юсов.

Падіння Іл-76

Уранці 24 січня російські медіа повідомили, що у Бєлгородській області впав літак Іл-76. У Міноборони росії заявили, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і 3 супровідників.

Водночас українські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Іл-76 перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.

В українській розвідці підтвердили, що 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною. Згодом там розповіли, що росія не попереджала про перевезення українських полонених на точку обміну літаком, і немає достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на російському Іл-76.

Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що до моргу в Бєлгороді доставили лише 5 тіл після падіння літака. Це відповідає кількості особового складу його екіпажу. Він також казав, що на борту мали перебувати російські військово-політичні VIP-представники, але в останній момент російські спецслужби заборонили їм сідати на літак.

31 січня таки відбувся великий обмін полоненими, у межах якого в Україну повернулися 207 українців. Але серед звільнених воїнів не було тих, кого росія начебто перевозила на літаку Іл-76.

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Теги: літак, росія, полонені
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