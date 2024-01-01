Україна досі вважає полоненими людей зі «списку Іл-76», яких росія оголосила загиблими, – розвідка

після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, незмінно вважаються військовополоненими.



Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, пише



У військовій розвідці підтвердили, що 65 імен зі списку справді належать українським оборонцям, які перебувають у російському полоні. Падіння Іл-76 та заяви росії ніяк не вплинули на їхній статус військовополонених, пояснив Юсов.



Водночас, за інформацією ГУР, цих 65 військових справді подавали на обмін, який скасували через падіння військового літака у рф.



«Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів», — заявив Юсов.



Падіння Іл-76



Уранці 24 січня російські медіа повідомили, що у Бєлгородській області впав літак Іл-76. У Міноборони росії заявили, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і 3 супровідників.



Водночас українські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Іл-76 перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.



В українській розвідці підтвердили, що 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною. Згодом там розповіли, що росія не попереджала про перевезення українських полонених на точку обміну літаком, і немає достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на російському Іл-76.



Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що до моргу в Бєлгороді доставили лише 5 тіл після падіння літака. Це відповідає кількості особового складу його екіпажу. Він також казав, що на борту мали перебувати російські військово-політичні VIP-представники, але в останній момент російські спецслужби заборонили їм сідати на літак.



31 січня таки відбувся великий обмін полоненими, у межах якого в Україну повернулися 207 українців. Але серед звільнених воїнів не було тих, кого росія начебто перевозила на літаку Іл-76.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові, яких росія оголосила нібито загиблими, незмінно вважаються військовополоненими.Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, пише Громадське У військовій розвідці підтвердили, що 65 імен зі списку справді належать українським оборонцям, які перебувають у російському полоні. Падіння Іл-76 та заяви росії ніяк не вплинули на їхній статус військовополонених, пояснив Юсов.Водночас, за інформацією ГУР, цих 65 військових справді подавали на обмін, який скасували через падіння військового літака у рф.«Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів», — заявив Юсов.Уранці 24 січня російські медіа повідомили, що у Бєлгородській області впав літак Іл-76. У Міноборони росії заявили, що на борту нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і 3 супровідників.Водночас українські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Іл-76 перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.В українській розвідці підтвердили, що 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною. Згодом там розповіли, що росія не попереджала про перевезення українських полонених на точку обміну літаком, і немає достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на російському Іл-76.Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що до моргу в Бєлгороді доставили лише 5 тіл після падіння літака. Це відповідає кількості особового складу його екіпажу. Він також казав, що на борту мали перебувати російські військово-політичні VIP-представники, але в останній момент російські спецслужби заборонили їм сідати на літак.31 січня таки відбувся великий обмін полоненими, у межах якого в Україну повернулися 207 українців. Але серед звільнених воїнів не було тих, кого росія начебто перевозила на літаку Іл-76.

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