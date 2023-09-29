На Рівненській у Луцьку діоксид азоту у 1,5 раза перевищив норму: чому це кепсько
Сьогодні, 15:06
Стаціонарний центр спостережень Волинського гідрометцентру зафіксував перевищення у півтора раза норми вмісту у повітрі діоксину азоту на вулиці Рівненській у Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.
Волинський гідрометцентр опублікував інформацію про рівень забруднення атмосферного повітря
«12 лютого на стаціонарному пості спостежень на вулиці Рівненській фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі Луцька. Зокрема фіксували перевищення в 1,5 раза діоксиду азоту», - йдеться у повідомленні.
Звідки береться діоксид азоту
Найбільшими джерелами цієї сполуки є двигуни внутрішнього згоряння, теплові електростанції і, в меншій мірі, заводи з переробки целюлози. Бутанові газові обігрівачі та печі є також джерелами діоксину азоту. У побуті, гасові обігрівачі та газові обігрівачі є джерелами діоксиду азоту.
Як діоксид азоту впливає на людину
Основна токсична дія діоксиду азоту – подразнення слизової. Перші ознаки отруєння – печуть очі, падає артеріальний тиск, головні болі та важке дихання. Хронічне отруєння може викликати частіший пошкодження зубів або кон'юнктивіт.
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Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.
Волинський гідрометцентр опублікував інформацію про рівень забруднення атмосферного повітря
«12 лютого на стаціонарному пості спостежень на вулиці Рівненській фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі Луцька. Зокрема фіксували перевищення в 1,5 раза діоксиду азоту», - йдеться у повідомленні.
Звідки береться діоксид азоту
Найбільшими джерелами цієї сполуки є двигуни внутрішнього згоряння, теплові електростанції і, в меншій мірі, заводи з переробки целюлози. Бутанові газові обігрівачі та печі є також джерелами діоксину азоту. У побуті, гасові обігрівачі та газові обігрівачі є джерелами діоксиду азоту.
Як діоксид азоту впливає на людину
Основна токсична дія діоксиду азоту – подразнення слизової. Перші ознаки отруєння – печуть очі, падає артеріальний тиск, головні болі та важке дихання. Хронічне отруєння може викликати частіший пошкодження зубів або кон'юнктивіт.
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Коментарі 1
а де саме на Рівненській ? часом не біля Модерн-експо ?
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