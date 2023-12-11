Водія з наркотиками у Луцьку видали вимкнені фари

У Луцьку патрульні затримали водія із наркотичною речовиною у пакетику. Його передали слідчо-оперативній групі.Про це повідомляє в телеграмі управління патрульної поліції Волині.Патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у двох громадян. Зокрема у Ковелі патрульні помітили автомобіль, який був в орієнтуванні. Раніше громадяни повідомляли, що водій цього транспортного засобу керував в стані наркотичного сп’яніння., під час поверхневої перевірки у громадянина інспектори виявили два паперові згортки з зеленою речовиною рослинного походження.А вчора, 12 лютого, у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль, який у темну пору доби рухався з вимкненим ближнім світлом фар. Під час поверхневої перевірки авто у ньому інспектори виявили поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору.В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадян. Адже наркотичні речовини несуть не тільки загрозу життю чи здоров’ю, а й відповідальність перед законом.